Tutto pronto per il super-G femminile in programma a Pechino venerdì 11 febbraio 2022 alle 4 ora italiana. La gara sarà trasmessa in diretta su Eurosport e Discovery+. Brignone sarà la prima azzurra a scendere con il pettorale numero 9. Elena Curtoni ha il 13, Francesca Marsaglia il 18, Marta Bassino il 19 (Sofia Goggia, invece, ha rinunciato per concentrarsi sulla discesa libera). E le avversarie? Le principali "contender" e rivali delle azzurre sono le austriache Tamara Tippler (pettorale numero 5 e attualmente quarta nella classifica di Super G) e Cornelia Huetter (numero 8), le svizzere Michelle Gisin (pettorale numero 4), Lara Gut-Behrami (pettorale numero 7) e Corinne Suter (numero 15), la francese Tessa Worley (pettorale 6) e la solita Mikaela Shiffrin, che avrà una carica particolare dopo l'uscita di scena sia nello speciale che nel gigante. Outsider, ma sempre minacciosa e campionessa olimpica in carica della specialità Ester Ledecka (pettorale numero 2), che in stagione non è andata fortissimo in Super G, ma che in queste gare riesce sempre a tirare fuori qualcosa di particolare (ha appena vinto un oro nello snowboard).

Brignone, capolavoro in gigante: il mini-movie del suo argento

Ad

Super-G femminile, quando scendono le italiane

Pechino 2022 Super G femminile alle ore 4: è la gara di Federica Brignone 7 ORE FA

9 BRIGNONE Federica 1990 ITA

13 CURTONI Elena 1991 ITA

18 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA

19 BASSINO Marta 1996 ITA

Super-G femminile, l'ordine di partenza

1 RAEDLER Ariane 1995 AUT

2 LEDECKA Ester 1995 CZE

3 PUCHNER Mirjam 1992 AUT

4 GISIN Michelle 1993 SUI

5 TIPPLER Tamara 1991 AUT

6 WORLEY Tessa 1989 FRA

7 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI

8 HUETTER Cornelia 1992 AUT

9 BRIGNONE Federica 1990 ITA

10 GAUCHE Laura 1995 FRA

primo break

11 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA

12 MIRADOLI Romane 1994 FRA

13 CURTONI Elena 1991 ITA

14 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN

15 SUTER Corinne 1994 SUI

16 ROBINSON Alice 2001 NZL

17 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR

18 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA

19 BASSINO Marta 1996 ITA

20 FLURY Jasmine 1993 SUI

secondo break

21 WRIGHT Isabella 1997 USA

22 PLESHKOVA Julia 1997 ROC

23 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL

24 REMME Roni 1996 CAN

25 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH

26 WEIDLE Kira 1996 GER

27 FERK SAIONI Marusa 1988 SLO

28 WILKINSON Alix 2000 USA

29 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA

30 CASHMAN Keely 1999 USA

terzo break

31 NOVA Tereza 1998 CZE

32 MORENO Cande 2000 AND

33 NOVAKOVA Barbora 2002 CZE

34 SMALL Greta 1995 AUS

35 NI Yueming 1995 CHN

36 SZOLLOS Noa 2003 ISR

37 JANCOVA Rebeka 2003 SVK

38 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG

39 FRIDGEIRSDOTTIR Holmfridur Dora 1998 ISL

40 SCHLEPER Sarah 1979 MEX

41 HROMCOVA Petra 1998 SVK

42 KONG Fanying 1996 CHN

Brignone: "Argento incredibile, finora poco feeling col gigante"

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport Explainer: alla scoperta dello sci alpino

Pechino 2022 LIVE! Super G donne: Brignone cerca un'altra medaglia, out Goggia 7 ORE FA