tocca al Super G maschile. I protagonisti restano più o meno gli stessi, cambiano solo i valori in tavola. Calano, ad esempio, le quotazioni degli italiani per una medaglia: Dominik Paris, Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia hanno perso una concreta occasione per salire sul podio e questa stagione in Super G non hanno mai brillato. Attenzione però a svalutarli, soprattutto il primo di essi, che ha già vinto un Mondiale in questa specialità. È ancora il momento degli specialisti delle prove veloci alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Dopo la discesa del giorno precedente che ha visto trionfare Beat Feuz per la prima volta nella rassegna olimpica,

Chi inizia a fare davvero sul serio è il leader della classifica generale di Coppa del Mondo, Marco Odermatt, fenomenale per tutto il periodo di avvicinamento a Pechino 2022. Dopo il settimo posto in discesa, l'elvetico se la giocherà alla pari con il deluso della prima prova maschile di questa edizione dei Giochi, Aleksander Aamodt Kilde, che in stagione ha vinto in tre occasioni ed è in striscia positiva di podi da quattro gare. I due si sono spartiti i successi in Coppa del Mondo 2021/2022, ma si sa che l'evento a cinque cerchi è storia a parte. Segui tutti gli aggiornamenti minuto per minuto del Super G maschile di sci alpino. Si parte alle ore 4:00.

3:45 - Duello Kilde-Odermatt, ma non solo...

In stagione tutte e cinque le precedenti gare di Super G sono state divise tra Aleksander Aamodt Kilde (3 vittorie) e Marco Odermatt (2 successi). Saranno loro i principali favoriti, ma vanno tenuti in seria considerazione anche gli austriaci Mayer e Kriechmayr, saliti più volte sul podio. Occhio anche al fresco campione olimpico Beat Feuz: quattro anni fa, quando è salito sul podio in discesa, ha fatto molto bene anche in supergigante, conquistando l'argento.

3:40 - Azzurri in gara

Sono sempre gli stessi della discesa del giorno precedente gli italiani impegnati in Super G. Cambia l'ordine di partenza: il primo a scendere sarà Dominik Paris col 6, molto più avanti Christof Innerhofer (18) e Matteo Marsaglia (23)

3:35 - Uomini jet di nuovo pronti

Tutto pronto per il Super G maschile, alle 4:00 va in scena la terza gara da medaglia nel programma olimpico di sci alpino. Il giorno dopo la discesa libera, quasi tutti gli stessi atleti tornano in pista sulla "Rock" di Yanqing. Assente il neo argento Johan Clarey, al suo posto Alexis Pinturault.

Il recap di lunedì 7 febbraio

È arrivato il primo oro per l'Italia con la leggendaria Arianna Fontana nello short track (specialità 500 m donne), ma anche la prima medaglia azzurra nello sci alpino grazie a Federica Brignone (gigante femminile) e la certezza di una storica prima volta per il curling, con il doppio misto composto da Amos Mosaner e Stefania Constantini , che nel primo pomeriggio italiano si scontra nella finale per l'oro da imbattuta contro la Norvegia. Buon quinto posto per Emiliano Lauzi nello snowboard slopesyle e l'accesso in finale di Leonardo Donaggio. Niente da fare invece per il biathlon, dove Dorothea Wierer ha chiuso lontana dalla top-10 nell'individuale.

La pista di Yanqing (uomini)

Alla scoperta dei segreti del tracciato della discesa libera

