Un grosso temporale si abbatte sul settore maschile di sci alpino durante la prima settimana delle Olimpiadi Invernali 2022. Emblematici i risultati ottenuti in poco meno di 24 ore nelle prove veloci, in particolare nel . Emblematici i risultati ottenuti in poco meno di 24 ore nelle prove veloci, in particolare nel Super G maschile , fenomeno scatenante di una situazione scappata di mano proprio nel momento più importante dell'intera stagione.

Matteo Marsaglia non avrebbe dovuto prendere parte al supergigante dell'8 febbraio per lasciare il posto a Mattia Casse, che Pare infatti che, che aveva raggiunto i compagni in Cina in un secondo momento nonostante l'esclusione dalla lista dei convocati per Pechino 2022 . Per la cronaca, Marsaglia è stato il migliore degli italiani in Super G, piazzandosi tuttavia 18°. Ma andiamo a ricostruire i fatti dal principio.

Marsaglia: "Mi è andata bene, mi ero visto dritto nelle reti"

Perché Casse non è stato convocato a Pechino 2022?

Tutto parte dalla ridotta quota di atleti che la nazionale maschile di sci alpino può portare ai Giochi Olimpici. A causa dei risultati ottenuti recentemente dal movimento azzurro, all'Italia spettano soltanto sette passper Pechino 2022. Un numero ridotto in confronto agli almeno nove (poi diventati dieci o undici per le riallocazioni) delle altre grandi potenze di questo sport come Austria, Francia, Norvegia e Svizzera.

Questo costringe lo staff tecnico a compiere scelte dolorose, dato che molti atleti sono specialisti di un solo tipo di gara (vedi i casi degli imprescindibili De Aliprandini in gigante, Vinatzer, Razzoli e Sala in slalom). Viene quindi tagliato fuori tra i “velocisti” Mattia Casse, schierandone tre per discesa e Super G: Dominik Paris, Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia, che in stagione aveva ottenuto come miglior piazzamento un quarto posto in discesa libera. Nonostante molti pensino che Casse abbia perso il ballottaggio con Marsaglia, sembra più logico che questa decisione abbia beneficiato Innerhofer, quest'anno mai meglio di 8°, tra l’altro in Super G, specialità maggiormente nelle corde del piemontese.

Mattia Casse a Pechino: i motivi

arrivo di Mattia Casse nella capitale cinese. Una chiamata giustificata da due possibili scenari: il primo, che un atleta italiano sarebbe potuto subentrare in caso di forfait all’ultimo minuto di altre nazioni; ma una volta che questa eventualità non si è concretizzata, svolgerebbe comunque il ruolo di riserva all’interno della nazionale in caso di contagio da Covid di uno degli azzurri, dati i numerosi casi tra gli atleti, tra cui A poche ore dalla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali, giunge la notizia dell'. Una chiamata giustificata da due possibili scenari: il primo, che un atleta italiano sarebbe potuto subentrare in caso di forfait all’ultimo minuto di altre nazioni; ma una volta che questa eventualità non si è concretizzata, svolgerebbe comunque il ruolo diri, dati i numerosi casi tra gli atleti, tra cui quello dello slittinista azzurro Kevin Fischnaller

Marsaglia accusa la federazione, poi la smentita

Si arriva al giorno della prima gara del calendario olimpico, la discesa maschile, che tuttavia non dà i risultati sperati, con il sesto posto di Dominik Paris come miglior piazzamento. Al termine dell’evento Matteo Marsaglia, 15°, rivela che i tecnici gli avrebbero consigliato di dichiararsi indisponibile per lasciare che subentrasse Casse. “Volevano sostituirmi contro la mia volontà per far gareggiare una riserva andando contro il regolamento. Io ho detto di no. Mattia è anche mio amico ma così non si può” dichiara Marsaglia.

Repentina la smentita del dirigente sportivo della FISI Massimo Rinaldi, ripresa dalla Gazzetta dello Sport: “A Matteo non ho chiesto un bel niente, tantomeno di dichiarare il falso. Sarebbe una follia che avrebbe conseguenze legali anche a livello del Cio. Detto questo, nella stagione in corso Matteo Marsaglia ha ottenuto un quarto posto in discesa, mentre nella classifica del superG è al 39° posto. Il pettorale in discesa se l’è strameritato e in gara lo ha dimostrato, ma credo di avere il diritto di far notare che sul piano tecnico non si può dire la stessa cosa per il superG, sperando ovviamente che mi smentisca”.

Interviene anche Casse per cercare di placare le polemiche, confermando via social di essere arrivato a Pechino soltanto nella speranza di ottenere una riallocazione e non per sottrarre il suo compagno di squadra, ma soprattutto amico, della partecipazione in Super G. Appare dunque chiaro che una delle due parti non stia rivelando la realtà dei fatti, ma non si sa quale.

La delusione del Super G

Si arriva così al fatidico Super G con la formazione che resta immutata nonostante le polemiche. Dopo che Paris ha fatto segnare il peggior tempo provvisorio e Innerhofer è uscito nuovamente, tocca proprio a Marsaglia tenere alto l’onore. Dalle immagini della gara, il 36enne torinese appare visibilmente stizzito, ma una volta partito si concentra sulla prova cercando di limitare i danni: è il migliore degli italiani, anche se non va oltre il 18° posto a più di un paio di secondi di ritardo. Gli azzurri incassano così una disfatta.

Insomma, a neanche una settimana dall’inizio del grande appuntamento, il clima interno alla squadra è terribile, col rischio che si possa creare una spaccatura tra tecnici e atleti. La speranza è che, archiviata la parentesi delle prove veloci, si sia già toccato il punto più basso della vicenda. Ma soprattutto, che questa tensione non influisca sui risultati delle prossime gare individuali, dove l’Italia ha buone possibilità di salire sul podio.

