Torna il forte vento a Yanqing, località degli impianti di sci alpino alle Olimpiadi Invernali 2022. Il meteo burrascoso sulla pista Rainbow costringe all'annullamento del team event, in programma il penultimo giorno della kermesse a cinque cerchi. Le raffiche fortissime piegano le porte e rendono impossibile la discesa degli atleti, nonostante la direzione gara le abbia provate tutte, addirittura bucando i teli per far passare l'aria in mezzo.

A nulla è servito posticipare la partenza. Dopo un'ora e mezza rispetto all'orario in cui era in programma l'evento (nella giornata precedente si era deciso di anticipare alle 3:00), la giuria ha stabilito che nella giornata odierna non vi fossero le condizioni per disputare il parallelo a squadre. Da valutare il possibile recupero.

Quando si recupera il team event?

Diventa difficile trovare una possibile data di recupero, dato che ormai i Giochi volgono al termine. A rendere ancora più complicata la situazione, il fatto che la FIS avesse imposto il rientro degli atleti proprio nella notte cinese tra il 19 e 20 febbraio. Per questo motivo, a breve si terrà una riunione per discutere sul potenziale recupero del team event di sci alpino nella giornata di chiusura di Pechino 2022, praticando una deroga. Ma non è da escludere il rischio che non venga disputata la competizione, fatto accaduto una sola volta alle Olimpiadi Invernali nel 1928, quando gli organizzatori furono costretti a cancellare i 10.000 metri di pattinaggio di figura a causa dello scioglimento del ghiaccio.

Brignone: "Super soddisfatta di questi Giochi, gara fantastica"

