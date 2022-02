Sofia Goggia c'è e ci possiamo credere! Ottime sensazioni per quasi tutto il tracciato nell'ultima prova cronometrata: ancora qualche piccolo perfezionamento da mettere a posto, ma l'azzurra si dimostra competitiva per la discesa femminile di martedì 15 febbraio, nonostante il Adesso sì che lo possiamo dire a gran voce:! Ottime sensazioni per quasi tutto il tracciato nell'ultima prova cronometrata: ancora qualche piccolo perfezionamento da mettere a posto, ma l'azzurra si dimostra competitiva per la discesa femminile di martedì 15 febbraio, nonostante il ritorno in extremis dall'infortunio . Quarto tempo di giornata, ma con margine: la 29enne bergamasca infatti si è rialzata negli ultimi metri prima dell'arrivo.

Il miglior crono lo fa segnare nettamente Joana Haehlen (61 centesimi meglio di Goggia), che aveva come obiettivo quello di spingere fino all'ultimo centimetro per guadagnarsi un posto nella startlist per la nazionale svizzera. Non si risparmiano e completano la top-3 anche Kira Weidle (+0.23) e Ragnhild Mowinckel (+0.59).

Le altre italiane

Molto bene anche la seconda punta delle azzurre,Nadia Delago, che chiude in sesta posizione e soltanto tre centesimi peggio della campionessa olimpica in carica in discesa, anche se ha saltato di molto la porta sul primo cambio di pendio.

Da valutare invece a chi assegnare gli ultimi due pettorali possibili sulle altre cinque italiane scese in questa sessione di allenamento: il cronometro direbbe Nicol Delago e Francesca Marsaglia, rispettivamente 18ª a 19ª ad oltre un secondo e mezzo - e separate da un centesimo tra loro -. Posto assicurato per la prima presumibilmente, mentre la seconda di loro va in ballottaggio conElena Curtoni (23° tempo e 16 centesimi più lenta). Federica Brignone e Marta Bassino più lontane, ma con il vantaggio di aver disputato una prova in più in funzione della combinata.

Goggia: "Si può fare qualcosa di bello, nonostante mie condizioni"

Le possibili avversarie di Goggia

Dando un'occhiata più a come si sono comportate in pista piuttosto che alla tabella dei tempi, che in questi casi resta sempre poco indicativa anche se le prime tre fanno paura (Haehlen, Weidle e Mowinckel), le principali minacce sulla pista "Rock" di Yanqing sembrano rivelarsi Mirjam Puchner, Tamara Tippler e le elvetiche, con Corinne Suter che non ha beneficiato del pettorale numero 1, mentre Lara Gut-Behrami resta un'incognita poiché sembra essersi nascosta (+2.82). Attenzione anche alla canadese Marie-Michelle Gagnon, che pare trovarsi molto bene su questa pista, viaggiando sui tempi di Goggia. Presente anche Mikaela Shiffrin, che ha concluso davanti alla coppia Nicol Delago e Curtoni.

L'Italia intanto ha risposto presente con due atlete, una fuoriclasse recuperata dai guai al ginocchio e una giovane outsider. Da domani, martedì 15 febbraio, si comincia a fare sul serio.

