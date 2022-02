William Flaherty, che ai Le Olimpiadi, si sa, non sono solo grandi campioni, record e medaglie. Tanto spettacolari sono le gesta dei fuoriclasse dello sport, quanto toccanti e intrise di ispirazione sono le storie degli atleti meno noti, giunti sul palcoscenico sportivo più importante possibile dopo una vita di peripezie, ostacoli, momenti difficili. Tra questi, c'è sicuramente il portoricano, che ai Giochi di Pechino 2022 abbiamo visto all'opera nello sci alpino sia nel gigante che nello slalom.

Nato a Cincinnati nel 2004 e rappresentante di Porto Rico per residenza, il destino gli ha presentato una prova tremenda già all'età di tre anni, quando gli è stata diagnosticata la linfoistiocitosi emofagocitica. Una malattia rara che causa una disfunzione immunitaria nei neonati e nei bambini piccoli e per la quale i medici gli avevano pronosticato appena il 10% di sopravvivenza. Se William oggi ha realizzato il suo sogno olimpico, lo deve a un trapianto di midollo osseo e alla donazione da parte di suo fratello Charles, che all'epoca aveva sette anni.

William Flaherty completa la prima manche, che idolo!

"Ehi papà, hai visto? Ce l'abbiamo fatta!" ha detto subito dopo la sua prova, rivolgendosi al genitore scomparso qualche tempo fa. Lo stesso Charles ha gareggiato in seguito alle Olimpiadi di PyeongChang 2018, chiudendo 73esimo nel gigante vinto da Marcel Hirscher. William ha battuto il fratello, tagliando il traguardo con il 40esimo tempo a 32 secondi da Marco Odermatt . Numeri che contano zero: l'immagine che resterà è la sua esultanza, il suo sorriso, la sua espressione di gioia subito dopo l'arrivo. La felicità di chi ha toccato il cielo con un dito.ha detto subito dopo la sua prova, rivolgendosi al genitore scomparso qualche tempo fa.

La sua avventura olimpica è stata meravigliosa, ma con ogni probabilità potrebbe essere stata anche l'ultima. Lo ha spiegato lui stesso dopo il gigante. "Non sarò più qui tra quattro anni, purtroppo. Devo subire un'importante operazione alla gamba. Mi toglieranno un osso e lo rimodelleranno per una nuova mascella, perché la mia mandibola inferiore sinistra è vuota in questo momento. Devo sistemare tutto". Già, perchè William, come se non bastasse, ha dovuto affrontare anche un tumore benigno alla mascella poco prima di Pechino. Flaherty ormai se ne è fatto una ragione: "Le complicazioni mediche non si fermano mai, ma va bene così. A questo punto è diventato parte della mia vita". I fenomeni non sono solo coloro che vincono le medaglie.

