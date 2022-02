Tanto vento nella seconda prova cronometrata di discesa maschile sulla pista di Yanqing, valida come allenamento in vista del primo appuntamento con le medaglie nello sci alpino alle Olimpiadi Invernali 2022. Alcuni atleti trovano condizioni più favorevoli, tra cui l'azzurro Dominik Paris (che proprio il giorno precedente si era lamentato del fatto che andava , che nonostante una folata che tira su la neve, trova vento alle spalle e si piazza in quinta posizione. Il distacco però è di quasi mezzo secondo rispetto al leader Aleksander Aamodt Kilde, che spinge per tutto il tracciato mettendosi alle spalle Max Franz di sei centesimi.

Anche stavolta alcuni atleti saltano la porta in uscita dal primo salto, che è stato reso meno ripido, con gli atleti che a momenti non staccano nemmeno più gli sci dalla neve. Uno di questi, per il secondo giorno su due, è Christof Innerhofer, che grazie a questo taglio di pista chiude ancora una volta in top-10 (9° a 57 centesimi).

Dopo aver chiuso tra i più veloci di quelli che non avevano saltato nessuna porta il giorno precedente, Kilde dimostra di essersi già trovato a proprio agio sulla pista "Rock". Non impressiona tanto la sua sciata, quanto invece i distacchi rifilati. Soltanto l'austriaco Franz è vicino al norvegese (con un ritardo di 6 centesimi). Tutti gli altri invece pagano distacchi importanti, per trattarsi di un allenamento. Il canadese Broderick Thompson è sorprendentemente terzo a due decimi, ma dietro di lui tutti distano da quasi mezzo secondo in su. Paris viene superato anche dallo sloveno Miha Hrobat, dopo che l'azzurro ha effettuato una prova discreta nel complesso, tranne qualche linea troppo larga in ingresso curva. Tra i due azzurri, separati di un decimo, ci sono Niels Hintermann, ancora una volta lo spagnolo Adur Etxezarreta e Romed Baumann, per un'altra solida prestazione in termini di piazzamento da parte del tedesco. Completa il quadro dei migliori dieci Beat Feuz, che ferma il cronometro un centesimo più veloce rispetto all'atteso James Crawford. Il canadese stavolta taglia in uscita dal primo salto e si rialza prima del traguardo, realizzando quindi un tempo non indicativo.

