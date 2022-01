un recupero record al fine di poter andare a Pechino, ma con le implicazioni dettate dalla questione di problema se ne presenta un altro. Le conseguenze dell’infortunio occorso domenica a Sofia Goggia a Cortina d’Ampezzo , che le sta mettendo addosso una dose di fretta extra motivata dall’imminenza delle Olimpiadi Invernali, portano parecchie questioni rispetto a ciò che sarà il prossimo futuro. Per la stella dello sci alpino azzurro la prospettiva è quella di attuare, ma con le implicazioni dettate dalla questione di problema se ne presenta un altro.

Sofia Goggia Credit Foto Imago

Gara a rischio, Cerimonia d'apertura pure

portabandiera nella cerimonia di apertura. Un ruolo, questo, che era stato assegnato proprio alla ventinovenne bergamasca, ma che ora appare quantomeno traballante perché un tentativo di recupero lampo passerebbe forzatamente da una permanenza prolungata in Italia con viaggio in Cina direttamente per le gare olimpiche ( Esiste infatti la questione dellaUn ruolo, questo, che era stato assegnato proprio alla ventinovenne bergamasca, ma che ora appare quantomeno traballante perché un tentativo di recupero lampo passerebbe forzatamente da una permanenza prolungata in Italia con viaggio in Cina direttamente per le gare olimpiche ( e, segnatamente, per la discesa del 15 febbraio, ben lontana dalla cerimonia del 4).

L’infortunio di Goggia, va ricordato, è un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, con una lesione parziale del legamento crociato, piccola frattura del perone e sofferenza muscolo tendinea. Quel legamento, peraltro, era già stato operato nel 2013, all’inizio della carriera di colei che ha vinto l’oro nella discesa di PyeongChang nel 2018. Normalmente ci si opera per questo, ma le contingenze indurranno senz’altro a tentare di optare per una differente soluzione.

Idea Moioli

Un aspetto importante è legato al fatto che, al di là della singola gara del 15, nei tre giorni precedenti ci sono le prove: per questo rimane da capire ogni tempistica legata a Goggia. Inevitabilmente, se dovesse essere decisa la sua permanenza in Italia oltre il 4 febbraio, non la si potrebbe vedere come portabandiera, come detto. A quel punto il nome da mettere in campo potrebbe essere quello di Michela Moioli. E non è casuale: anche lei già campionessa a PyeongChang, al momento è destinata ad avere lo stesso ruolo della bergamasca nella cerimonia di chiusura.

Quando si corre la discesa libera a Pechino

Sofia comincerà subito il percorso riabilitativo con l'obiettivo di essere al via della discesa femminile di Pechino 2022 in programma martedì 15 febbraio alle ore 11. Considerando che le prove si terranno nei tre giorni precedenti, resta da capire quando Sofia deciderà di raggiungere la Cina e poi se potrà essere la portabandiera dell'Italia nella cerimonia di apertura in programma venerdì 4 febbraio.

