Distorsione del ginocchio sinistro con una lesione parziale del legamento crociato già operato nel 2013, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea. Questa la diagnosi per Sofia Goggia, che non sarà operata e "Mi dispiace, è uno stop che non ci voleva in un momento così importante della stagione ma già dalle prossime ore comincerò la fisioterapia per cercare di difendere il titolo olimpico nella disciplina che più amo", ovvero la discesa libera. Caduta nel corso del Super G femminile di Cortina valevole per la Coppa del mondo, Goggia è stata visitata presso la clinica La Madonnina di Milano che ha sottoposto "trauma distorsivo al ginocchio sinistro, con una lesione parziale del legamento crociato già operato nel 2013, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea". La lotta contro il tempo per esserci a Pechino è già cominciata. già operato nel 2013, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea. Questa la diagnosi per, che non sarà operata e punta ad essere in gara a Pechino 2022 ovvero la discesa libera. Caduta nel corso delvalevole per la Coppa del mondo, Goggia è stata visitata presso la clinica La Madonnina di Milano che ha sottoposto la campionessa olimpica a una risonanza magnetica a entrambe le ginocchia e a una TAC , le quali hanno evidenziato un". La lotta contro il tempo per esserci a Pechino è già cominciata.

Ancora paura per Sofia Goggia! Brutta caduta in Super G

Ad

Quando si corre la discesa libera a Pechino

Pechino 2022 Dominik Paris: "Per caricarmi ascolto musica Metal" 18/01/2022 A 16:07

in programma martedì 15 febbraio alle ore 11. Considerando che le prove si terranno nei tre giorni precedenti, resta da capire quando Sofia deciderà di raggiungere la Cina e poi se potrà essere la portabandiera dell'Italia nella cerimonia di apertura in programma venerdì 4 febbraio. Tutte le gare sono disponibili in versione integrale su Eurosport e Sofia comincerà subito il percorso riabilitativo con l'obiettivo di essere al via della discesa femminile di Pechino 2022. Considerando che le prove si terranno nei tre giorni precedenti, resta da capire quando Sofia deciderà di raggiungere la Cina e poi se potrà essere la portabandiera dell'Italia nella. Tutte le gare sono disponibili in versione integrale su Eurosport e Discovery+

PyeongChang 2018: Sofia Goggia è tutta d'oro, la sua gara da leggenda

Sede e gare di sci in programma

Le gare di sci alpino sono in programma dal 6 al 19 febbraio allo Xiaohaituo Alpine Skiing Field di Yanqing, distretto situato a circa 80 chilometri a nord-ovest di Pechino. Sono previsti undici eventi: cinque maschili, cinque femminili e uno misto, il Team Event, già presente a PyeongChang 2018. A quest'ultimo evento, prendono parte le migliori sedici della classifica per Nazioni aggiornata al 17 gennaio 2022. Se la Cina non è tra queste, si qualificano le migliori quindici più la squadra del Paese ospitante.

Partecipanti

Alle gare di sci alpino a Pechino 2022 può partecipare un numero massimo complessivo di 306 atleti. Ogni Paese può schierare un massimo di 22 rappresentanti, con un tetto di 11 uomini e 11 donne. Ogni Paese può schierare un massimo di quattro atleti in un singolo evento. Nel Team Event può partecipare solo una squadra per Paese.

Alberto Tomba e quel favoloso oro in gigante a Calgary

Calendario e orari

6 febbraio, alle 11*: discesa maschile

7 febbraio, alle 10.15 e alle 13.45: gigante femminile

8 febbraio, alle 11: Super G maschile

9 febbraio, alle 10.15 e alle 13.45: slalom femminile

10 febbraio, alle 10.30 e alle 14.15: combinata maschile

11 febbraio, alle 11: Super G femminile

13 febbraio, alle 10.15 e alle 13.45: gigante maschile

15 febbraio, alle 11: discesa femminile

16 febbraio, alle 10.15 e alle 13.45: slalom maschile

17 febbraio, alle 10.30 e alle 14: combinata femminile

19 febbraio, alle 11: Team Event

*si fa sempre riferimento all'ora locale, avanti di 7 ore rispetto al fuso italiano

Storia

Lo sci alpino entra nel programma a cinque cerchi a Garmisch 1936, la quarta edizione dei Giochi olimpici invernali. In quella rassegna, si disputano solo la combinata maschile e quella femminile. La discesa e lo slalom vengono introdotti a Sankt Moritz 1948, i giganti a Oslo 1952 e il Super G a Calgary 1988. Proprio in Canada torna anche la combinata, che dopo la presenza nelle prime due edizioni era stata cancellata dal programma. Dal 1948 al 1980, le gare olimpiche hanno avuto valenza anche come Mondiali. L'Austria domina l'albo d'oro complessivo con 121 podi, di cui 37 ori, 41 argenti e 43 bronzi. L'atleta pluripremiato è il norvegese Kjetil Andre Aamodt, che in carriera si è messo al collo otto medaglie olimpiche. Di queste, quattro sono d'oro, un numero eguagliato solamente dalla croata Janica Kostelic. L'Italia si trova al quinto posto del medagliere all time, con 14 ori, 9 argenti e 9 bronzi. I nostri portacolori in grado di vincere un oro olimpico sono: Zeno Colò (discesa 1952), Gustav Thoeni (gigante 1972), Piero Gros (slalom 1976), Paoletta Magoni (slalom 1984), Alberto Tomba (gigante 1988 e 1992, slalom 1988), Josef Polig (combinata 1992), Deborah Compagnoni (Super G 1992, gigante 1994 e 1998), Daniela Ceccarelli (Super G 2002), Giuliano Razzoli (slalom 2010), Sofia Goggia (discesa 2018).

Goggia: “Vi racconto l’aneddoto del tappo di PyeongChang”

Pechino 2022 Vinatzer: "Da bambino lo sci non mi piaceva, poi è cambiato tutto" 18/01/2022 A 14:58