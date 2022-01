Dopo l’infortunio occorso domenica a Sofia Goggia a Cortina d’Ampezzo per Sofia Goggia è iniziato il countdown verso Pechino 2022, una sorta di mission impossible per essere al via della discesa olimpico. Ecco le prime parole della nostra campionesse, affidate a un toccante post di Instagram:

"Se questo è il piano di Dio per me, io altro non posso fare che spalancare le braccia, accoglierlo e accettarlo.

Grazie a tutti 💔❤️"

L'incitamento di "Razzo"

Mi è dispiaciuto molto per l'infortunio di Sofia però nella sfortuna poteva andarle peggio. Ha ancora la possibilità di difendere il suo titolo olimpico, ora l'importante è che recuperi e si presenti al cancelletto nelle condizioni di gareggiare".

Così all'Adnkronos Giuliano Razzoli, campione olimpico di slalom a Vancouver 2010, all'indomani dell'infortunio di Sofia Goggia.

"L'Italia ha bisogno di lei e sono convinto che ce la farà perché Sofia è un osso duro. Credo che in tre settimane possa fare il miracolo ed essere in pista da protagonista"

Quando si corre la discesa libera a Pechino

in programma martedì 15 febbraio alle ore 11. Considerando che le prove si terranno nei tre giorni precedenti, resta da capire quando Sofia deciderà di raggiungere la Cina e poi se potrà essere la portabandiera dell'Italia nella cerimonia di apertura in programma venerdì 4 febbraio. Tutte le gare sono disponibili in versione integrale su Eurosport e Sofia comincerà subito il percorso riabilitativo con l'obiettivo di essere al via della discesa femminile di Pechino 2022.

