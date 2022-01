Federica Brignone ha vinto il superG di Zauchensee, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’azzurra si è imposta sulle nevi austriache, dove ha regalato una prestazione davvero superlativa e perfetta in ogni singolo passaggio. La valdostana ha trionfato col tempo di 1:10.84, riuscendo a battere la svizzera Corinne Suter per appena quattro centesimi, mentre l’austriaca Ariane Radler ha completato il podio a 17 centesimi di ritardo.

Brignone spettacolo! Super G da urlo, rivivi la sua gara

Ad

La 31enne ha analizzato la sua prestazione ai microfoni della Rai: “Sono felicissima. Nella mia carriera ho vinto tanto, ma ogni volta è un’emozione diversa. Oggi era difficile mettere tutti i pezzi del puzzle insieme: tante atlete hanno sciato forte, ma era difficile fare una prova completa, qualcuna sbagliava sopra, altre sotto. Era un superG veloce, da andare e non era facile spingere sempre, nel finale era quasi un gigante, era bello e mi sono divertita“.

Pechino 2022 Sport Explainer: alla scoperta dello sci alpino 13/01/2022 A 22:49

Federica Brignone ha proseguito: “Non sono una persona così sicura a prescindere, ho bisogno delle mie sicurezze, ho bisogno di sciare bene e di conferme continue. Se sbaglio in allenamento inizio a farmi già domande, ma quest’anno sono più tranquilla e ho fiducia. Sono arrivata qui con dieci giorni a casa, sono dieci giorni che bisognerebbe prendersi durante l’anno e che nessuno riesce mai a prendersi. Sono arrivata qui riposata e con voglia di fare, normalmente mi sarei sentita ‘intensita’ (un neologismo da lei inventato, n.d.r.), invece quest’anno ero tranquilla, sciavo bene, avevo voglia di fare”.

Si guarda anche ai prossimi appuntamenti: “Le Olimpiadi sono nel mirino, ma sono ancora distanti. Ci sono ancora due weekend importanti e ovviamente il mio focus è lì: allenarmi in gigante, andare a Cortina e Garmisch, arrivare a Pechino con più risultati positivi“.

Brignone trionfa in Super G: inno e gioia infinita sul podio

Pechino 2022 Nessuna frattura per De Aliprandini, sarà alle Olimpiadi 09/01/2022 A 14:11