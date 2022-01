Sci Alpino

Pechino 2022, SCI ALPINO - Alex Vinatzer: "Da bambino lo sci non mi piaceva, poi è cambiato tutto"

SCI ALPINO - Nella terza puntata di The Night Before, serie Red Bull, il protagonista è Alex Vinatzer che racconta le sue impressioni pre gara e gli allenamenti per gestire la tanta adrenalina che ha in corpo.

00:05:05, un' ora fa