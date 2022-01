Sci Alpino

Pechino 2022, SCI ALPINO - Sofia Goggia: "Ecco la notte che mi ha cambiato la vita"

SCI ALPINO - Nel primo episodio di "The Night Before", serie Red Bull, Sofia Goggia racconta la sua ossessione per lo zaino sempre in ordine e il periodo di preparazione alle gare invernali più importanti; ad accompagnarla nelle vittorie e nelle sconfitte, c'è il suo amico d'infanzia Nicolò.

00:05:29, 29 minuti fa