Milano, 15 dicembre 2021 – Come da splendida tradizione, a dicembre la Coppa del Mondo di sci alpino maschile fa lunga tappa sulle Alpi italiane e a partire dalla Val Gardena, con gli uomini jet impegnati sulla mitica Saslong per il Super-G di venerdì 17 e la Discesa di sabato 18 dicembre, in diretta su Eurosport 1 e discovery+ dalle 11:30.

Domenica 19 e lunedì 20 dicembre si passa in Alta Badia per i due Slalom Giganti più famosi del circuito: 1ª manche dalle 9:50 e 2ª manche dalle 13:20 in diretta dalla Gran Risa.

Il Canalone Miramonti illuminato è invece teatro del suggestivo night event di Madonna di Campiglio: lo Slalom Speciale di mercoledì 22 dicembre LIVE alle 17:35 (1ª manche) e 20:35 (2ª manche) su Eurosport 1 e discovery+.

Infine, la tre giorni dello Stelvio: martedì 28 dicembre la prima Discesa alle 11:15, mercoledì 29 il Super-G alle 11:00 e ancora giovedì 30 alle 11:20 la Discesa che recupera la prova cancellata a Lake Louise. Uno spettacolo bianco in diretta da Bormio su Eurosport 1 e discovery+.

Anche la Coppa del Mondo femminile farà tappa in Italia, ma a gennaio, alla vigilia dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 di cui Discovery è broadcaster ufficiale: il 22/23 gennaio il Super-G e la Discesa sulla pista iridata di Cortina d’Ampezzo e il 25 gennaio lo Slalom Gigante di Plan de Corones.

Discovery è la casa degli sport invernali con tutte le gare di Coppa del Mondo di sci alpino, biathlon, sci di fondo, salto con gli sci, combinata nordica, snowboard, short track, pattinaggio di velocità, freestyle e pattinaggio di figura (Gran Prix) in diretta integrale su discovery+ per un totale di oltre mille ore LIVE ogni anno.

Marta Bassino, l'inossidabile Dominik Paris e l'argento mondiale di gigante Luca De Aliprandini; la signora del biathlon Dorothea Wierer, la campionessa olimpica di snowboard Michela Moioli e la regina dello short track Arianna Fontana. Tutti atleti che ritroveremo a Beijing 2022 in programma dal 4 febbraio con la diretta di ogni istante di qualsiasi disciplina come per gli storici Giochi Olimpici Tokyo 2020.

