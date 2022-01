Breezy Johnson ha annunciato di non prendere parte a Pechino 2022 a causa dell'infortunio al ginocchio patito dopo una caduta durante le prove di Altenmarkt/Zauchensee a metà gennaio, poi un'altra caduta sempre in allenamento a Cortina ha peggiorato la situazione. In stagione, la statunitense aveva collezionato tre secondi posti nelle prime tre gare di discesa di Coppa del Mondo,sempre alle spalle di Sofia Goggia (che come sappiamo anche lei è La discesa femminile olimpica perde sicuramente un pezzo pregiato.a causa dell'infortunio al ginocchio patito dopo una caduta durante le prove di Altenmarkt/Zauchensee a metà gennaio, poi un'altra caduta sempre in allenamento a Cortina ha peggiorato la situazione. In stagione,(che come sappiamo anche lei è alle prese con un infortunio che la sta costringendo a recuperare in tempi rapidissimi per difendere il titolo, impedendole di sfilare come portabandiera alla cerimonia d'apertura ).

La stessa classe 1996 statunitense ha annunciato il forfait in un post su Instagram: "Sono purtroppo costretta ad annunciare che mi sono infortunata al ginocchio e devo ritirarmi dalle Olimpiadi. È stato un grandissimo piacere rappresentare il Team USA ai Giochi Olimpici del 2018. E tutto ciò che desideravo da quel momento era tornare più forte, più veloce, per vincere una medaglia d'oro. sono caduta a Cortina e ho subito sentito un brutto crack al ginocchio. [...] Mi è stata data la possibilità di provare a gareggiarci sopra. Ma non penso che sia realistico o intelligente. Potrei fare più danni e di certo non credo di sciare al meglio".

