Katharina Liensberger è risultata positiva al Covid-19 in seguito a un test effettuato lo scorso venerdì. A riportarlo è il canale televisivo austriaco ORF. La 24enne sciatrice austriaca, in questo avvio di stagione quarta nel gigante d’apertura a Soelden e nello slalom di Killington, si trova in isolamento e non potrà disputare i due giganti in programma nei prossimi due giorni a Courchevel (Francia).

Si tratta di una notizia di rilievo perché stiamo parlando della Campionessa del Mondo di slalom e parallelo, che deve rinunciare ad almeno due appuntamenti importanti di Coppa del Mondo (è la detentrice della Sfera di Cristallo di slalom). Anche Christian Mitter, capo allenatore dell’Austria, sarebbe risultato positivo al Covid-19 mentre si trovava in Val d’Isere, dove tra sabato e domenica si sono disputare due gare di velocità (discesa libera e superG, entrambe vinte da Sofia Goggia).

Si tratta della terza sciatrice risultata positiva al Covid-19 negli ultimi giorni dopo la svizzera Lara Gut e la neozelandese Alice Robinson. Brutti colpi per lo sci alpino che ha momentaneamente perso alcuni pilastri del Circo Bianco (l’elvetica è un riferimento nelle gare veloci, l’oceanica è una delle protagoniste di punta in gigante).

