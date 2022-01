l'infortunio di Sofia Goggia. Caduta a velocità folli come una settimana fa ad Altenmark, stavolta l'esito è stato ben peggiore di qualche botta e un grande spavento: La disperata rincorsa contro il tempo è già partita, per evitare il ripetersi della beffa che la privò dei Mondiali - proprio a Cortina - solo un anno fa. Ma come può un'atleta in queste condizioni pensare di rimettere gli sci ai piedi in così poco tempo e buttarsi a 120 km/h su una pista da sci? A questa e ad altre domande ha risposto Matteo Artina nell'ultima puntata di Il Super G femminile di Cortina è stato un colpo al cuore. Se da un lato abbiamo festeggiato la vittoria di una splendida Elena Curtoni , la notizia che purtroppo ha avuto la maggior rilevanza è stata. Caduta a velocità folli come una settimana fa ad Altenmark, stavolta l'esito è stato ben peggiore di qualche botta e un grande spavento: trauma distorsivo al ginocchio sinistro, con lesione parziale del legamento crociato, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea . Un infortunio che mette a serio rischio la sua partecipazione alle imminenti Olimpiadi di Pechino , dove l'atleta bergamasca sarebbe l'indiscussa numero 1 in discesa e donna da podio in Super G., per evitare il ripetersi della beffa che la privò dei Mondiali - proprio a Cortina - solo un anno fa. Ma come può un'atleta in queste condizioni pensare di rimettere gli sci ai piedi in così poco tempo e buttarsi a 120 km/h su una pista da sci? A questa e ad altre domande ha rispostonell'ultima puntata di "Poligono 360" , programma di approfondimento sulle discipline invernali con Dario Puppo e Massimiliano Ambesi. Preparatore atletico in passato di Goggia e di Michela Moioli, oggi lo è, oltre che fisioterapista, della Nazionale italiana di snowboard per quanto riguarda le specialità alpine. Un professionista che conosce bene Sofia, come atleta e come persona.

Allora Matteo, primi passi dopo l'infortunio: fisioterapia e poi cercare di mantenere il livello atletico. È difficile come equilibrio?

La prima fase post infortunio è tutta fisioterapica, è difficile. È una fase che in generale nel mondo dello sport e soprattutto a ridosso delle Olimpiadi bisognerebbe limitare al minimo per poi poter iniziare la fase di ripresa atletica. Ci sono una serie di professionalità che sanno come si accelerano i tempi, poi la fisiologia del corpo più di tanto non può essere scavalcata.

Mancano pochi giorni alla discesa olimpica (il 15 febbraio, ndr). Da un infortunio di questa gravità è possibile recuperare in tre settimane? O quando si decide di non andare sotto i ferri ci vuole più tempo?

Io ho visto Sofia fare dei recuperi da infortuni o problematiche fisiche con dei tempi incredibili. Probabilmente è un mix tra l’essere come attitudine una persona che non molla mai e forse perché se sei così il karma ti aiuta. Le dichiarazioni della commissione medica non hanno assolutamente escluso il ritorno, il che vuol dire che in senso operativo hanno già un flusso di lavoro che le garantisce quantomeno di poterci sperare. L’entità del problema non è chiara giustamente, per questioni di privacy. Quindi capire quanto è grave il problema, la lesione, non lo si può sapere. Se la commissione medica ha tenuto aperta la possibilità vuol dire che c’è davvero. Una persona normale sicuramente non ce la farebbe a parità di infortunio. Comunque Sofia è una persona per cui si possono mettere in campo una serie di interventi, personalità e strumentazioni di alto livello. Se c’è una possibilità, Sofia la percorrerà fino in fondo, al costo di prendere l’aereo per Pechino due giorni prima per fare una sola prova di discesa.

C'è anche l'ipotesi di vederla scendere in Super G non tanto per gareggiare, ma per studiare una pista che nessuna conosce... Avendo subito questa situazione su un ginocchio già infortunato in passato cambia qualcosa dal punto di vista del dolore e del recupero?

Cambia di certo, questo è sicuro. Un ginocchio sano che si infortuna per la prima volta può andare incontro a problematiche molto più gravi e può essere un problema più lungo da risolvere come tempistiche, rispetto a un ginocchio che si è già infortunato. Poi c’è la questione della soglia del dolore. Quella di Sofia è altissima, non si è mai tirata indietro anche quando la sfida avrebbe fermato chiunque. È uno sport in cui devi esserci con la testa al 100% e non è così semplice essere concentrati quando il tuo fisico non ti manda tutte le sensazioni positive. In discesa lei vede le linee di una pista in maniera incredibile e sono fiducioso che anche se la pista non la conosce le può bastare una sola prova per capire tutto ciò che le serve.

Per le caratteristiche che ha e andare sempre oltre al limite, Sofia non ha bisogno di essere al 100% dal punto di vista atletico?

Dal punto di vista prettamente fisico, anche dopo la pausa che spero sia comunque brevissima, non perderà molto della sua forma. Sicuramente non aveva un livello di forma fisica scarso o incompleto per quello che ti chiede una discesa libera. Dopo la pausa sanitaria, ci sarà la ripresa della parte fisico-atletica e penso che non avrà perso assolutamente nulla. Da questo punto di vista, se sarà alla partenza delle Olimpiadi sarà al 100%. Lei comunque la differenza la fa sia perché è molto allenata sul fisico e soprattutto perchè attitudinalmente è di un’altra categoria rispetto alle altre.

L'anno scorso ha affrontato l'infortunio prima dei Mondiali e ha avuto la forza di rimettersi in piedi. Questo precedente può aiutarla a misurare il tempo che le serve per tornare in pista?

Sinceramente penso di sì, anche se penso che questi ragionamenti non li faccia. Ha un approccio completamente diverso. Lei fa quello che serve fare, dando per scontato di arrivare a un risultato. Si parte per farcela, ma senza fare calcoli. Lei si informa, crede ciecamente nelle persone con cui lavora, se il percorso è chiaro e condiviso lei parte. Vedi l'anno scorso, dopo l'infortunio pre-Mondiali. Magari altre atlete avrebbero provato a recuperare con calma, fare un esame più eccetera. Lei non è fatta in questo modo. Se ha un obiettivo traccia una linea dritta e fa quella strada lì. L'anno scorso ha avuto ragione, perchè il giorno delle Finali c'era, per giocarsi la Coppa di discesa. Poi è andata come è andata, è stata premiata oltremodo perchè non è stata neanche necessario gareggiare. Questo la racconta, lei ci prova sempre. Osa dove le altre non osano. Questa cosa ha un margine di rischio, ma il suo sport è questo.

Dopo questa strategia di cercare di rimetterla in piedi in brevissimo tempo, secondo te sarà necessario un intervento per stabilizzare il ginocchio?

Ogni caso è a se stante e va analizzato in maniera peculiare, ci sono dei casi in cui, con dovute premesse (ad esempio che la lesione sia isolata) l’intervento chirurgico non è obbligatorio se il ginocchio non mostra un'instabilità. Richiede un certo tipo di percorso magari di ricostruzione muscolare per stabilizzare l'articolazione, ma esistono delle casistiche in cui l’intervento di ricostruzione del legamento non si è fatto o è stato ritardato perché clinicamente non era indispensabile farlo. Nella commissione medica della Federazione ci sono medici che hanno questa idea di tipo conservativo, se il caso lo consente.

