Ultimo appello per lo sci maschile: dopo le prove deludenti di Paris e Innerhofer , la gara di slalom maschile è l'ultimo appello per non abbandonare le Olimpiadi a mani vuote. L'argento di Sofia Goggia e il bronzo di Nadia Delago potrebbero spronare gli azzurri a un risultato da urlo. In rampa di lancio Giuliano Razzoli e Alex Vinatzer. Zero favoriti, sarà una lotteria.