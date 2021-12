Corriere dello Sport, Sofia Goggia si racconta a 360° sulla prossima stagione che verrà e che si preannuncia a dir poco stimolante:Olimpiadi Invernali e, successivamente, Coppa del Mondo; due obiettivi dove la sciatrice bergamasca sa di poter fare bene. Torna poi sui rapporti con Intervenuta alsi racconta a 360° sulla prossima stagione che verrà e che si preannuncia a dir poco stimolante:e, successivamente,; due obiettivi dove la sciatrice bergamasca sa di poter fare bene. Torna poi sui rapporti con Federica Brignone dove conferma che non ha mai avuto problemi con lei e sull'amicizia con Federica Pellegrini

COPPA DEL MONDO

"Non guarderò alla Coppa del Mondo prima di marzo ma è più probabile lo scudetto alla mia Atalanta. Vincere è sempre bello: l’obiettivo è quello, ma nulla è mai scontato".

L'INFORTUNIO E LA FISIOTERAPIA

"Ho fatto un mix con Marcello Tavola e Flavio Di Giorgio perché quest’estate ero scoppiata mentalmente. So che è la cosa giusta anche per le mie ginocchiette, che sono un po’ vecchiette. Però a un certo punto non ce la facevo più: lunedì e martedì a Verona con Flavio, mercoledì a casa, giovedì e venerdì di nuovo sotto... Marcello è stato fondamentale perché ha capito questo mio esaurimento” ed è venuto tutti i giorni da Lecco".

FEDERICA BRIGNONE

"Non ho mai avuto problemi con lei. È stato un caso pompato dopo la sua uscita infelice a margine della combinata dei Mondiali di Sankt Moritz 2017. Siamo compagne di squadre e basta. Mi dispiace che ci sia stato tanto astio negli anni. A volte i rapporti umani si inaspriscono, ma se si ha l’intelligenza di andare oltre, è meglio per tutti".

FEDERICA PELLEGRINI

"Fede la conosco bene e un paio di volte siamo andate anche a cena insieme a Verona. È stata un esempio incredibile di testa e di longevità. Ha fatto delle cose pazzesche in vasca e ha portato una nazione a nuotare. I campioni si contano per le medaglie che portano al collo, ma anche per l’impatto che trasmettono alle persone".

TEMPO LIBERO

"Suono il piano. In Nordamerica ho portato la magic pianola”, come l’abbiamo soprannominata. Poi ho letto dei libri, ho studiato un po’ di sociologia per il prossimo esame alla Luiss, però sono perfezionista anche lì e non mi sento mai pronta. Comunque, cerco sempre di dare qualità al mio tempo"

.

