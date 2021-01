Michelle Gisin domina la prima manche del gigante di Kronplatz. L’elvetica scia perfettamente sulla difficilissima pista Erta ed infligge distacchi molto pesanti a tutte le avversarie. Gisin va a caccia della prima vittoria della carriera in gigante, dove vanta due podi, ottenuti entrambi proprio in questa stagione a Kranjska Gora. La svizzera ha fatto la differenza nella parte centrale, dove tutte le avversarie hanno pagato numerosi decimi di ritardo. In seconda posizione ha chiuso Mikaela Shiffrin, staccata di 56 centesimi dalla vetta. L’americana ha preceduto Federica Brignone, che ha limitato i danni sul muro, concludendo la sua prova a 67 centesimi da Gisin.