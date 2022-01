La prima manche del gigante femminile on demand (contenuto premium)

10:36 - Shiffrin seconda

Anche Mikaela Shiffrin paga un gap importante da Vlhova in questa prima manche. 59 centesimi di distacco tra la statunitense e la slovacca, anche lei perde quasi tre decimi nel tratto finale.

10:35 - Anche Brignone paga tanto

Sette decimi di ritardo per Federica Brignone, nonostante una buona partenza della valdostana. Allunga leggermente troppo le linee perdendo tanto sul muro finale, così come Bassino.

10:33 - Bassino dietro

Marta Bassino più lenta di sei decimi rispetto a Vlhova, uno svantaggio già pesante.

10:31 - Vlhova apre le danze

Petra Vlhova scende per prima facendo segnare un tempo leggermente sotto al minuto: 59"98 il tempo della slovacca in una prima manche abbastanza pulita.

10:25 - Azzurre in gara

Obiettivo terzo podio in quattro giorni per le azzurre. Marta Bassino e Federica Brignone cercheranno di brillare a Plan de Corones, dove si è sempre saliti sul podio. Partiranno rispettivamente per seconda e terza. Senza Goggia e Curtoni, pettorali alti per tutte le altre italiane: 40 Pichler, 41 Midali, 45 Melesi, 52 Ghisalberti.

10:16 - Diverse assenze

Diversi forfait nell'ultimo gigante femminile prima della rassegna a cinque cerchi. Oltre a quello di Sofia Goggia per infortunio ( incrociamo le dita per Pechino 2022 ), saltano la tappa odierna le elvetiche Lara Gut-Behrami e Wendy Holdener, così come l'austriaca Ramona Siebenhofer per concentrarsi sulle Olimpiadi.

10:12 - La Coppa del Mondo di sci alpino su Eurosport e Discovery+

10:10 - Tra poco il gigante donne

Buongiorno e benvenuti amici di Eurosport! A 10 giorni da Pechino 2022, il menù della Coppa del Mondo di sci alpino propone le ultime prove tecniche prima delle Olimpiadi Invernali: alle 10:30 il gigante femminile a Plan de Corones (seconda manche alle 13:30), nel tardo pomeriggio invece gli uomini daranno spettacolo nel night event dello slalom di Schladming (prima manche alle 17:45, seconda manche alle 20:45).

