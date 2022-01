Chi l'avrebbe mai detto, alla vigilia delle Olimpiadi di Pechino 2022, che la donna da battere in gigante non sarebbe stata una tra Mikaela Shiffrin o Petra Vlhova, e nemmeno una fuoriclasse di questa specialità come Tessa Worley, Federica Brignone o la detentrice dell'ultima coppetta Marta Bassino. È Sara Hector il nome da segnarsi: seconda vittoria consecutiva in un gigante femminile di Coppa del Mondo, terza in stagione e pettorale rosso sempre più saldo sulle sue spalle. La svedese guarda dall'alto Vlhova e Worley. Per cinque soli centesimi non troviamo nessuna italiana sul podio per la prima volta a Plan de Corones, con Federica Brignone quarta e Marta Bassino settima.

Petra Vlhova vola in prima manche: rivivi la sua prova

Anche nella seconda manche dell'ultimo gigante prima delle Olimpiadi, tutto si decide sul muro finale: una pendenza incredibile che rende cieco il cambio di direzione, mettendo in trappola diverse atlete. La stessa Hector rischia di cascarci, finendo lunghissima all'ingresso in curva, ma è capace di recuperare e salvarsi all'ultimo metro disponibile. Un errore che non la fa vincere per dispersione sull'Erta, lasciando apertissimo l'esito finale della gara. Manca ancora Petra Vlhova infatti, che perde tutto il vantaggio nel primo settore, ma mantiene l'ex-aequo fino al penultimo intermedio. Si arriva al fatidico cambio di pendenza: la slovacca lo affronta meglio ma con meno velocità sotto i piedi, ed è per questo che al traguardo vede "rosso" per 15 centesimi.

