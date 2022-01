Per consigli su come sfruttare il pettorale numero 1 nel migliore dei modi, citofonare a Petra Vlhova. Certo, la slovacca è ancora fortunata a pescare il ruolo di "apripista" in Coppa del Mondo su un tracciato che si segna in fretta, ma scendere pulita priva di riferimenti su un pendio impegnativo come quello di Plan de Corones non è scontato. Al termine della prima manche Vlhova ha 34 centesimi di vantaggio su Sara Hector, ma dalla seconda posizione in poi i margini sono più ristretti. In piena corsa per il podio Marta Bassino, quarta ad un paio di centesimi di ritardo da Mikaela Shiffrin, e Federica Brignone (sesta).

Marta Bassino e Federica Brignone pagano lì gran parte del loro distacco: la 25enne di Borgo San Dalmazzo taglia il traguardo con un tempo più alto di 61 centesimi, mentre la 31enne valdostana si sarebbe piazzata virtualmente seconda se non avesse lasciato quasi mezzo secondo all'ultimo settore, ma all'arrivo il cronometro segna sette decimi di ritardo. Le due azzurre restano comunque in agguato del podio, rispettivamente a due e undici centesimi dalla terza posizione occupata dalla leader della Sara Hector infatti è in vantaggio di due decimi a metà tracciato, ma da cambio di pendio in poi lascia anche lei più di mezzo secondo. A rendere così significativi i distacchi dalla leader è il muro finale. Scese subito dopo Vlhova,: la 25enne di Borgo San Dalmazzo taglia il traguardo con un tempo più alto di 61 centesimi, mentre la 31enne valdostana si sarebbe piazzata virtualmente seconda se non avesse lasciato quasi mezzo secondo all'ultimo settore, ma all'arrivo il cronometro segna sette decimi di ritardo. Le due azzurre restano comunque in agguato del podio, rispettivamente a due e undici centesimi dalla terza posizione occupata dalla leader della classifica generale Mikaela Shiffin. L'unica capace di limitare i danni nei confronti della slovacca è la più in forma in questa specialità.infatti è in vantaggio di due decimi a metà tracciato, ma da cambio di pendio in poi lascia anche lei più di mezzo secondo.

