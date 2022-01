Federica Brignone quarta e Marta Bassino sesta, invece, guardando oltre la mera statistica, può trapelare un leggero ottimismo in vista del prossimo appuntamento in questa specialità, ossia quello olimpico. Sulla pista "Erta" di Plan de Corones, in Italia, le azzurre non erano mai scese dal podio prima del gigante femminile di Coppa del Mondo 2021/2022 . Può apparire dunque un risultato deludente quello di, invece, guardando oltre la mera statistica, può trapelare un leggero ottimismo in vista del prossimo appuntamento in questa specialità, ossia quello olimpico.

Lo si può riscontrare anche dalle dichiarazioni delle due azzurre al termine della gara ai microfoni della FISI, soprattutto da Federica Brignone. "Ho fatto due manche solide finalmente, dopo che a Lienz avevo fatto una manche non buona ed una seconda eccezionale, con il miglior tempo. L’aver disputato due manche buone è un’ottima notizia per il mio gigante" afferma la vincitrice della Coppa del Mondo 2020 che, riguardo ai continui piazzamenti in questa specialità ai piedi del podio senza mai salirci in questa stagione, aggiunge: "Mi piacerebbe finire sul podio ma, a questo punto, spero arrivi nel momento giusto. Mi spiace perché sono lì, è come se mi fossi fatta sfuggire quattro podi, ma sono comunque contenta delle due ottime manche di oggi”.

Chiaramente meno soddisfatta Marta Bassino, che con una seconda manche meno consistente della precedente ha perso l'occasione di salire sul podio per la terza volta nelle ultime quattro gare di gigante. Questo il suo commento a caldo: "Eravamo tutte vicine ed ho fatto fatica nella parte finale, ho trovato abbastanza lungo. Sono tranquilla, anche se oggi ho fatto un po’ più fatica, in allenamento sto andando bene e mi sono allenata di più in gigante per ritrovare fluidità e son contenta di come sta andando. Chiaramente devo tirarlo fuori in gara anche se non è facile. Sono lì, anche se non al livello dell’anno scorso, però sto tornando e vedremo".

Sono tranquilla dal punto di vista mentale, avrò ancora qualche giorno di allenamento prima di arrivare in Cina però vedremo di fare il massimo come sempre. Conta arrivare bene a giorno della gara, come mi hanno insegnato gli scorsi mondiali in cui arrivavo con una sciata veramente solida, quest’anno è andata diversamente ma vedremo quando saremo là". L'azzurra svela inoltre il suo programma per Alle Olimpiadi farò il gigante, il superg, la combinata, il team event e forse lo slalom". Anche la 25enne di Borgo San Dalmazzo si sente pronta per affrontare l'appuntamento più importante della stagione: "". L'azzurra svela inoltre il suo programma per Pechino 2022 : "".

