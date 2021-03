Sci Alpino

Saalbach: Clarey in 360°, che numero! Cade, ma resta illeso

Sci alpino - Caduta spaventosa e spettacolare in SuperG per Johan Clarey: un 360° pericoloso in cui cade pesantemente e gli si sgancia - per fortuna - uno sci. Incredibilmente resta illeso, si rialza e scende sulle sue gambe.

00:01:08, 30 minuti fa