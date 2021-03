Disdetta a Saalbach: Dominik Paris era primo nella discesa, ma la gara è stata annullata per maltempo.

Paris, che beffa: era primo, ma la discesa è cancellata

Domme aveva scelto bene il suo pettorale, un 3 che veniva utilissimo in una giornata come questa, con condizioni meteo al limite: la nebbiia nella parte alta aveva già costretto la direzione di gara ad abbassare la partenza, poi aveva iniziato a nevicare, dall'inizio debolmente.

Per Domme quindi, nonostante un piccolo errore all'inizio, era stato possibile recuperare nella parte centrale e tagliare il traguardo in vantaggio di 7 centesimi su Kriechmayr, ma presto si è capito che le condizioni sarebbero peggiorate. Dopo i primi nove, quindi, la gara viene interrotta sotto una nevicata copiosa e da quel momento non verrà mai più ripresa: si rinvia la decisione più volte, con termine ultimo le 13:00 per capire se si potesse ripartire alle 13:15, ma in parte la nebbia e soprattutto la neve che si depositava sulla pista rendendola non sicura hanno avuto la meglio. così è arrivata la decisione di cancellarla. Per convalidare una gara, devono essere scesi almeno 30 atleti, quindi di fatto Paris resta con l'amaro in bocca: buon allenamento, ma poteva essere qualcosa di più, soprattutto in ottica coppa di specialità, visto che Feuz, il leader, era quarto e con un distacco di 1.03, che avrebbe potuto consentire l'inserimento di qualcun altro.

