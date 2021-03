Sci Alpino

Saalbach, il campione del mondo c'è: discesa a Kriechmayr

Sci alpino - Gara perfetta di Vincent Kriechmayr, che nonostante l'oro di Cortina non vinceva in Coppa del Mondo in discesa da due anni. Dietro di lui Feuz e Mayer.

00:02:05, 38 minuti fa