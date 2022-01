C’è tutta l’autorità e la tranquillità di Petra Vlhova nella prima manche dello slalom serale di Schladming. La padrona della specialità, sfruttando l’ottima tracciatura di Devid Salvadori, si mette in saccoccia un primo round preciso e pulito, danzando tra i pali e fermando il cronometro sul tempo di 45”28. Appena dietro la slovacca piomba come un falco Lena Duerr, che bussa sulla spalla della regina dei pali stretti e le arriva a soli 27 centesimi. Terzo posto ex aequo per la rookie Nullmeyer e la "sempre piazzata" Wendy Holdener, che sono in corsa sia per il podio che per la vittoria (+0.35).

Il riscatto di Mikaela Shiffrin si ferma "solo" al quinto posto - troppo rotonda la sciata della nativa di Vail-, ma la campionessa a stelle e strisce può comunque ribaltare tutto nel secondo round. Sorprendono, e di non poco, le baby Emma Aicher e Camille Rast: entrambe si piazzano tra le 10 e si candidano al ruolo di mina vagante nella seconda tornata. Fuori sia Swenn Larsson che Gisin.

Lato Italia: piuttosto in affanno ben 4 delle 5 azzurre, che non riescono a trovare il ritmo giusto tra i pali austriaci, ma la nostra bandiera viene comunque salvata da una splendida Anita Gulli. La piemontese trova la luce giusta nella serata di Schladming e si qualifica in 21a piazza. Bravissima!

