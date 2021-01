Anche se manca la consueta folla oceanica, rumorosa e ricca di fumogeni, la Planai è sempre la Planai. La prima manche dello slalom di Schladming (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2020-2021 non ha assolutamente deluso le attese, nonostante le tribune siano desolatamente vuote in questo tempio del Circo Bianco. Condizioni perfette per la gara, fitta nevicata, temperatura sui 3 gradi sotto lo zero e neve ghiacciata, tracciato filante e pendio come sempre non impossibile. Da questo scenario è emerso Manuel Feller. Ancora una volta. L’austriaco, sceso come sua consuetudine a tutta, sfrutta il pettorale numero 1, ma di pari passo Fa volare i suoi sci e stampa un ottimo crono di 50.49. Alle sue spalle il norvegese Sebastian Foss-Solevaag autore di una buona prova, conclusa a 39 centesimi dalla vetta, quindi terza posizione per l’austriaco Michael Matt che è il migliore nella parte centrale, ma al traguardo è in ritardo comunque di 67 centesimi.

Feller impeccabile: sua la prima manche dello slalom

Schladming Feller impeccabile: sua la prima manche dello slalom UN' ORA FA

Quarto lo svizzero Ramon Zenhaeusern che di centesimi ne accusa 70, per colpa di una manche nella quale è apparso davvero poco efficace in confronto ai suoi standard abituali. Quinta posizione per il francese Clement Noel che procede in maniera troppo controllata rispetto alle sue potenzialità e si ferma a 79 centesimi di distacco, davanti all’austriaco Marco Schwarz che, dopo un avvio clamoroso (con quasi mezzo secondo di vantaggio anche su Feller) spreca tutto nel finale, fermandosi in sesta piazza a 89 centesimi dal connazionale. Al settimo posto troviamo il nostro Manfred Moelgg. L’altoatesino procede su tempi eccellenti fino a due terzi di gara, quindi lascia 7 decimi solo nel tratto finale e si ferma a 99 centesimi al termine di una ottima discesa. Ottavo il francese Jean-Baptiste Grange a 1.50 dalla vetta, quindi nono il sempre imprevedibile bulgaro Albert Popov a 1.51, mentre chiude la top ten il russo Alexander Khoroshilov a 1.62. Undicesimo il leader della classifica generale, Alexis Pinturault, a 1.73. Non si qualifica Julien Lizeroux, all'ultima gara di una carriera lunga 21 anni.

Lizeroux si ritira, l'omaggio alla carriera da Schladming

Si trova in diciottesima posizione Stefano Gross a 2.25, dopo una gara generosa ma sempre a rincorrere la linea ideale. Prova disastrosa, invece, per Alex Vinatzer. Il nostro portacolori, dopo le numerose uscite di scena delle ultime settimane, scende con il freno a mano tirato, attento solo a non commettere errori. Per sua sfortuna il cronometro scorre e recita 3.05 di ritardo da Feller. e non entra nei 30, come Tommaso Sala a 3.83. Proseguono le difficoltà di Henrik Kristoffersen. Il norvegese, che sulla Planai ha vinto in ben 4 occasioni, ha commesso un vero campionario di errori nella sua discesa, fermandosi letteralmente nel muro finale, tanto da chiudere a 2.60 dalla vetta, oltre la ventesima posizione. Fuori di scena i nostri Simon Maurberger, Giuliano Razzoli e Tobias Kastlunger, l’elvetico Daniel Yule e l’austriaco Fabio Gstrein. Non ha preso il via Federico Liberatore, alle prese con un forte mal di schiena.

Rivivi la prima manche

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Sci alpino Schladming | Slalom uomini (1a manche) Commento italiano | Versione integrale 01:38:18 Replica





Schladming Lizeroux si ritira, l'omaggio alla carriera da Schladming 2 ORE FA