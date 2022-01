La prima manche dello slalom maschile on demand (contenuto premium)

17:58 - Segnali positivi da Schwarz

Bravo Marco Schwarz sul piano, che recupera qualcosa da Noel anche se non riesce a stare sotto al secondo di ritardo. Un quinto posto provvisorio che però per ora fa ben sperare per l'austriaco, che da quando si è infortunato questa stagione non è più riuscito ad azzeccare una gara.

17:56 - Foss-Solevaag "lontano"

80 centesimi sono tanti per Sebastian Foss-Solevaag. L'ex leader di specialità è comunque quarto, ma la gara è lunga.

17:54 - Noel torna a fare il Noel

Eccolo il vero Clement Noel! Prende ritmo dal tratto centrale in giù e spacca la gara: più di mezzo secondo di vantaggio da Meillard e 55 centesimi da Kristoffersen. Il transalpino è un riferimento molto interessante.

17:52 - Meillard davanti!

Sorprendente prova di Loic Meillard, che si difende alla grandissima da Kristoffersen sul ripido (paga 15 centesimi e non un abisso a differenza di Feller e Zenhaeusern), per poi andare a recuperare sul finale e tagliare il traguardo in testa per soli 3 centesimi.

17:48 - Spaventoso Kristoffersen!

Henrik Kristoffersen con riscontri cronometrici da paura! Surclassato Manuel Feller, gli altri possono però recuperare sul piano, dove è andato più lento di quattro decimi e mezzo rispetto all'austriaco. 52"54 il tempo del classe '94 norvegese.

17:46 - Feller primo a scendere

Prima parte di pendio ripidissima poi il piano finale per mantenere velocità. Manuel Feller termina la prima manche col tempo di 53"27.

17:39 - Ordine di partenza della prima manche

Manuel Feller torna dopo la positività al Covid e scende per primo. Poi Kristoffersen (che qui ha vinto), gli elvetici Zenhaeusern e Meillard, Noel, Foss-Solevaag, Schwarz, Pinturault e Jakoben col 9. Il nuovo pettorale rosso Lucas Braathen parte col 12, prima di Vinatzer e Ryding. Chiude il primo gruppo di merito Yule.

17:31 - Gli azzurri si giocano la carta olimpica

Gara nella gara per gli italiani oggi. Non solo Vinatzer e Razzoli a caccia di riscatto dopo gli errori della seconda manche di Kitzbühel, buttando via una prima manche da sogno (erano 1° e 4°). Questa sera gli slalomisti si giocano la convocazione per Pechino 2022. Infatti la FISI ha diramato tutte le formazioni azzurre per le Olimpiadi nelle varie discipline, tranne nello sci alpino maschile. Si deciderà tutto al termine di questa gara.

Sei dei sette azzurri in gara nei primi 30: apre Vinatzer col 13, poi Razzoli col 17, Moelgg col 20, Sala col 23, Maurberger col 28, Gross col 29. Infine Vaccari col 64.

17:25 - I precedenti slalom della stagione

Lo slalom maschile quest'anno è di gran lunga la prova più incerta e spettacolare tra tutte le specialità dello sci alpino in Coppa del Mondo 2021/2022. Cinque vincitori diversi nelle prime cinque gare, tutte ricche di colpi di scena: Clement Noel, Sebastian Foss-Solevaag, Johannes Strolz, Lucas Braathen e infine Dave Ryding che a Kitzbühel ha regalato il primo storico successo alla Gran Bretagna in questa disciplina. Che cosa sarà in grado di regalarci questa sera la Planai?

Vinatzer cade e manda in fumo la gara, Ryding esulta per la vittoria

17:20 - Tra poco lo slalom maschile

Bentrovati amici di Eurosport! La giornata di sci alpino non è finita qui: alle 17:45 tocca allo slalom maschile con la tradizionale prova in notturna di Schladming.

14:24 - Vince ancora Hector! Vlhova seconda

Che duello per la vittoria! Si decide tutto sul muro finale e Vlhova, anche se tiene meglio la linea, perde quei 15 centesimi che le fanno perdere la prima posizione. Secondo successo consecutivo per Sara Hector in gigante davanti alla slovacca e a Shiffrin, quarta invece Federica Brignone, settima Bassino.

Sara Hector domina ancora in gigante: rivivi la sua vittoria

14:22 - Hector davanti, ma rischia di buttare via una possibile vittoria

Una seconda manche clamorosa per Sara Hector, che si dimostra nuovamente la più in forma in gigante! Tuttavia la svedese sbaglia l'ingresso sull'ingresso dell'ultimo muro, lasciando una porta aperta a Vlhova per il successo.

14:20 - Shiffrin dietro, Worley sul podio

Sbaglia Shiffrin, anche la fuoriclasse statunitense finisce dietro a Worley per 29 centesimi. Resta in seconda posizione Brignone.

14:18 - Niente podio per Bassino

Amaro quarto posto provvisorio per Marta Bassino, staccata di 47 centesimi da Worley. Linee troppo rotonde per la detentrice della coppa di specialità. La migliore azzurra sarà quindi Federica Brignone, seconda quando ne mancano ancora tre.

14:16 - Gasienica-Daniel male nella seconda manche

Con ogni probabilità sfuma l'occasione per la polacca Gasienica-Daniel di ottenere il miglior piazzamento in carriera. La polacca è sesta quando mancano le migliori quattro. Ora è il momento di Marta Bassino.

14:14 - Brignone dietro di 5 centesimi!

Peccato, soltanto cinque centesimi separano Federica Brignone dalla leadership provvisoria! Bel testa a testa con Worley, l'azzurra perde poco progressivamente anche per colpa di un arretramento sul primo muro; recupera un decimo nel settore finale ben interpretato ma non basta per stare davanti.

14:10 - Worley nuova leader

Tessa Worley dimezza il vantaggio accumulato nella prima manche, ma le basta per mantenere il comando e la posizione. Attenzione perché da qui in poi i distacchi sono bassi.

14:06 - Robinson fuori dal podio

Top-10 sicura e miglior risultato della carriera per Thea Louise Stjernesund e Ana Bucik, che continuano nella loro furiosa rimonta. Alice Robinson lentissima, chiude al quinto posto provvisorio. Ora tocca alle migliori otto, ma già con Tessa Worley ci si gioca il podio.

13:58 - Stjernesund passa al comando!

Thea Louise Stjernesund arresta una scalata di 14 posizioni consecutive di Ana Bucik. Brava la norvegese, partita con 70 centesimi di vantaggio al cancelletto, a difendersi nell'ultimo settore, dove perde meno delle altre.

13:56 - Hrovat butta via una possibile leadership

Meta Hrovat era in luce verde per 88 centesimi prima di sbagliare, anch'essa, sull'ultimo muro. Gara buttata via per due brutti errori nel finale, è quarta.

13:49 - Anche Grenier dietro

Anche in seconda manche il muro finale si rivela determinante per le sorti della gara, anche per i segni in pista. Ne sa qualcosa Valerie Grenier, davanti di 71 centesimi prima di sbagliare all'ingresso del cambio di pendio e chiudere alle spalle di Bucik per due decimi.

13:42 - Tutte dietro a Bucik di oltre mezzo secondo

L'ottima seconda manche di Ana Bucik prende sempre più definizione: sette posizioni recuperate e un distacco di sei decimi dalla francese Coralie Frasse Sombet, seconda. Camille Rast è l'unica capace di restare in luce verde prima dell'ultimo settore, ma commette un'errore sul secondo muro e perde un capitale (+0.84 all'arrivo).

13:33 - Bucik va per la rimonta

Ana Bucik incrementa notevolmente rispetto a Kasper, tagliando il traguardo in vantaggio di oltre un secondo. Va a caccia di un'importante rimonta. La connazionale slovena Andreja Slokar finisce dietro di più di un secondo e mezzo, commettendo anche un errore.

13:31 - Inizia la seconda manche con Kasper

Vanessa Kasper è la prima a scendere nella seconda metà di gara, forte della sua prima qualificazione in gigante. Tempo di 2:05.99 per l'elvetica.

13:15 - Tutto pronto per la seconda manche

Alle 13:30 si riparte per la seconda manche del gigante femminile a Plan de Corones. La classifica a metà gara è la seguente:

1. P. VLHOVA (SVK) 59"98

2. S. HECTOR (SWE) +0.34

3. M. SHIFFRIN (USA) +0.59

4. M. BASSINO (ITA) +0.61

5. M. GASIENICA-DANIEL (POL) +0.65

6. F. BRIGNONE (ITA) +0.70

7. R. MOWINCKEL (NOR) +0.74

8. T. WORLEY (FRA) +0.82

9. A. ROBINSON (NZE) +1.10

10. K. TRUPPE (AUT) +1.46

11:24 - Non cambia nulla, Vlhova domina la prima manche

Sfruttando al meglio il pettorale numero 1, Petra Vlhova è al comando a metà gara con un buon margine di vantaggio su Sara Hector e Mikaela Shiffrin. Le azzurre restano comunque vicine alla zona podio, andranno a caccia del recupero su una pista che probabilmente sarà molto segnata nella seconda manche. La migliore italiana è Marta Bassino quarta, sesta invece Federica Brignone.

Bassino in piena corsa per il podio: la sua prima manche

11:10 - Prima manche in ghiaccio

Nessuna del secondo gruppo di merito riesce a piazzarsi nelle prime dieci posizioni. La "migliore" è Valerie Grenier, appunto 16^ ma a quasi due secondi di distacco. Le condizioni della pista influiscono.

Petra Vlhova vola in prima manche: rivivi la sua prova

10:58 - Situazione dopo le prime 15

Sceso il primo gruppo di merito, Petra Vlhova guarda tutte le altre dall'alto con un buon gruzzoletto di vantaggio. Sara Hector (+0.34) e Mikaela Shiffrin (+0.59) sono virtualmente in zona podio e Marta Bassino è subito dietro a 61 centesimi. Sesto posto per Federica Brignone (+0.70) alle spalle di Gasienica-Daniel

10:49 - Gasienica-Daniel si infila tra le azzurre

Gran prima manche di Maryna Gasienica-Daniel! È quella che si difende meglio da Vlhova sul muro finale, perdendo poco più di un decimo nonostante una sbavatura. La polacca taglia il traguardo con un ottimo quinto posto a 65 centesimi, in mezzo tra Bassino e Brignone.

10:44 - Robinson ad oltre un secondo

La pista sta già cominciando a segnarsi, pessima notizia dato che non sono scese nemmeno dieci atlete. La gara è stata pure interrotta per qualche minuto. Alice Robinson soffre tanto queste condizioni: pur sciando bene, il cronometro non le dà ragione e la neozelandese paga già un secondo e un decimo.

10:41 - Worley e Gisin lontane

Dopo le prime sette scese abbiamo già un riscontro importante: Petra Vlhova ha realizzato una grandissima prima manche, soprattutto sul secondo muro dove le altre non riescono a perdere meno di due decimi e mezzo. Tessa Worley e Michelle Gisin fanno segnare i tempi più alti finora.

10:38 - Hector la più vicina a Vlhova

In luce verde nella prima metà del tracciato, poi anche Sara Hector lascia tanto dal cambio di pendio, chiudendo alle spalle di Vlhova per 34 centesimi.

10:36 - Shiffrin seconda

Anche Mikaela Shiffrin paga un gap importante da Vlhova in questa prima manche. 59 centesimi di distacco tra la statunitense e la slovacca, anche lei perde quasi tre decimi nel tratto finale.

10:35 - Anche Brignone paga tanto

Sette decimi di ritardo per Federica Brignone, nonostante una buona partenza della valdostana. Allunga leggermente troppo le linee perdendo tanto sul muro finale, così come Bassino.

10:33 - Bassino dietro

Marta Bassino più lenta di sei decimi rispetto a Vlhova, uno svantaggio già pesante.

10:31 - Vlhova apre le danze

Petra Vlhova scende per prima facendo segnare un tempo leggermente sotto al minuto: 59"98 il tempo della slovacca in una prima manche abbastanza pulita.

10:25 - Azzurre in gara

Obiettivo terzo podio in quattro giorni per le azzurre. Marta Bassino e Federica Brignone cercheranno di brillare a Plan de Corones, dove si è sempre saliti sul podio. Partiranno rispettivamente per seconda e terza. Senza Goggia e Curtoni, pettorali alti per tutte le altre italiane: 40 Pichler, 41 Midali, 45 Melesi, 52 Ghisalberti.

Curtoni: "Super G la mia gara, a Pechino da protagonista"

10:16 - Diverse assenze

Diversi forfait nell'ultimo gigante femminile prima della rassegna a cinque cerchi. Oltre a quello di Sofia Goggia per infortunio ( incrociamo le dita per Pechino 2022 ), saltano la tappa odierna le elvetiche Lara Gut-Behrami e Wendy Holdener, così come l'austriaca Ramona Siebenhofer per concentrarsi sulle Olimpiadi.

10:12 - La Coppa del Mondo di sci alpino su Eurosport e Discovery+

Le gare di Plan de Corones e Schladming, così come tutta la stagione dello sci alpino, sono visibili in diretta sui canali di Eurosport e in streaming su Eurosport Player e Discovery+ , con la possibilità di avere due canali differenti: uno con la telecronaca in italiano e l'altro con tutta la gara ma con ambient sound. Inoltre, tutti i lunedì sera su www.eurosport.it riparte l'appuntamento con Poligono 360 , la rubrica in cui Dario Puppo e Massimiliano Ambesi parlano del meglio e del peggio della stagione invernale, con un occhio di riguardo alle Olimpiadi di Pechino 2022.

Artina: "Una persona normale non può farcela, ma Goggia..."

10:10 - Tra poco il gigante donne

Buongiorno e benvenuti amici di Eurosport! A 10 giorni da Pechino 2022, il menù della Coppa del Mondo di sci alpino propone le ultime prove tecniche prima delle Olimpiadi Invernali: alle 10:30 il gigante femminile a Plan de Corones (seconda manche alle 13:30), nel tardo pomeriggio invece gli uomini daranno spettacolo nel night event dello slalom di Schladming (prima manche alle 17:45, seconda manche alle 20:45).

