Sci Alpino

Sci Alpino, Schladming - Mamma mia Kristoffer Jakobsen! Davanti a tutti nella prima manche

SCHLADMING - Kristoffer Jakobsen domina la gara (per ora)! Lo svedese, reduce da tre ritiri consecutivi, torna a sciare come è capace se non più di prima: miglior parziale in tutti i settori e 67 centesimi rifilati a Clement Noel, che era già stato strepitoso. Che manche e che gara che sta venendo fuori!

00:00:59, 42 minuti fa