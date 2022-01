Altro slalom, altro regalo. Quello che fa Kristoffer Jakobsen a Linus Strasser, con lo svedese, partito con 82 centesimi di vantaggio, che manda tutto in fumo alla seconda porta. E così tedesco approffita, prima di lui, dell'inforcata di Giuliano Razzoli e dell'eccessiva gestione dei virtualmente sul podio dopo la prima manche (Noel e Braathen) per tornare al successo in Coppa del Mondo poco più di un anno dopo. La notturna di Schladming regala emozioni - le lacrime del classe 2000 Atle Lie McGrath, secondo - e grandi rimonte, come quella di Manuel Feller, da 28° a 3° e nuovamente sul podio dopo la positività al Covid. Scalano posizioni anche Alex Vinatzer e Tommaso Sala, con il primo che si ferma nuovamente ad un passo dal podio e il secondo che si conferma in top-10 (7°).

