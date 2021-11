Brutte notizie per la squadra francese impegnata nella Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2021-2022. Dopo il già noto infortunio di Brice Roger (out per tutta la stagione) ne arriva un altro e si rivela addirittura più grave, per Adrien Theaux. Il discesista transalpino, infatti, si è gravemente infortunato nel corso di una sessione di allenamento in superG sulle nevi di Copper Mountain (Colorado) dove si stava preparando in vista dell’esordio stagionale in quel di Lake Louise (Canada).

Ad

Per colpa di una caduta, il trentasettenne nativo di Tarbes si è procurato una serie di lesioni veramente impressionanti. Adrien Theaux ha, infatti, riportato la frattura al gomito sinistro ma, soprattutto, la rottura di tibia e caviglia della gamba destra. Un vero e proprio bollettino di guerra per lo sfortunato discesista che, vista anche l’età, si trova davanti davvero ad un notevole macigno pensando al prosieguo della sua carriera. Come ha comunicato la Federazione francese, il vincitore di una medaglia di bronzo ai Mondiali di Vail/Beaver Creek 2015, è già stato sottoposto ad un intervento chirurgico proprio a Vail e, nelle prossime ore, potrà fare il suo ritorno casa. La stagione, ovviamente, è già ampiamente conclusa e con sé anche il sogno di prendere parte ai Giochi Olimpici di Pechino 2022.

Lech Vinatzer 13° nel parallelo maschile, vince Hirschbuehl 14/11/2021 A 16:37

La domanda a questo punto passa dal presente al futuro: la carriera di Adrien Theaux è già conclusa? Questo stop così pesante, dopo il già brutto ko di gennaio 2020 (rottura del legamento crociato del ginocchio destro e piatto tibiale) potrebbe davvero mettere la parola “fine” alla sua avventura nel Circo Bianco.

Paris: “Coppa di discesa? Faccio il possibile”

Lech Vinatzer: "Non dovevo fare quei due errori" 14/11/2021 A 17:13