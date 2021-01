"Ha talento e qualità. Certo, dovrebbe tenere a bada la sua esuberanza: uscire sempre non fa bene, qualcosa dentro ti resta anche in un'età in cui sei incosciente. Anche a me è capitata una striscia negativa di cinque gare in cui ero finito fuori ma avevo un vantaggio rispetto a Vinatzer: mi sfogavo in gigante, dove vincevo alla grande. Deve recuperare fiducia. La migliore medicina è fare risultato. Si vede che siamo in un periodo di transizione. Bisogna avere pazienza, qualcuno di forte arriverà. Se volete nel frattempo torno a gareggiare..."