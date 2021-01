Wengen a rischio causa Covid . Secondo quanto riporta ANSA, c'è un colpo di scena in vista delle gare di Cdm di Wengen : a causa degli alti numeri di infezione covid, Fis stamani ha invitato gli atleti a non partire ancora verso la località svizzera.

Confermate le gare di Wengen, si temeva lo stop per Covid

Proprio domenica pomeriggio - dopo che gli organizzatori e le autorità sanitarie elvetiche, davanti alla preoccupazione delle squadre per la diffusione del virus a Wengen , avevano assicurato lo svolgimento in sicurezza delle tre gare da venerdì a domenica prossimi - Fis aveva dato l'ok alla manifestazione.

La notizia dello stop momentaneo in attesa di ulteriori verifiche è stata confermata dall'allenatore dei velocisti azzurri Alberto Ghidoni. Le varie squadre sono in parte ancora nella vicina Adelboden, dove si è gareggiato sino a ieri nelle discipline tecniche, e l'arrivo degli atleti a Wengen era programmato per oggi visto che domani ci sarebbe la prima prova di discesa.