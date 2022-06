Dopo Lara Colturi, anche Luisa Maria Matilde Bertani ha deciso di cambiare nazionalità. Se l’ex giovane promessa dello sci azzurro è diventata una rappresentante dell’Albania, la 25enne lombarda ha deciso di vestire i colori della Bulgaria nella prossima stagione. . Se l’ex giovane promessa dello sci azzurro è diventata una rappresentante dell’Albania, la 25enne lombardanella prossima stagione.

Una situazione completamente diversa quella di Bertani rispetto a Colturi, il cui passaggio all’Albania ha scatenato numerose polemiche e attacchi diretti alla stessa ragazza e alla famiglia. Nel caso della milanese, invece, è stata la stessa FISI ad accettare il cambio di nazionalità (con Colturi non ha potuto nulla visto che non aveva compiuto i 16 anni), anche perchè la lombarda era rimasta fuori ancora una volta dal gruppo della nazionale.

Bertani gareggia in gigante ed è scesa in pista per tredici volte in Coppa del Mondo, ottenendo come miglior risultato un ventiquattresimo posto a Kranjska Gora nel febbraio 2020. La lombarda non disputa una gara nel circuito maggiore dal 2021 e nell’ultima stagione ha ottenuto dei buoni risultati in Coppa Europa, dove è salita anche sul podio.

L’ex azzurra ha partecipato ad aprile ai campionati bulgari e dunque ha poi deciso di proseguire la sua avventura con la Bulgaria, continuando la sua carriera in Coppa del Mondo.

