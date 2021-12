Brutte notizie per la squadra italiana di sci alpino al femminile. Le donne dello slalom erano impegnate oggi in Valle Aurina per l’appuntamento di Coppa Europa dove si è imposta l’austriaca Chiara Mair.

Nella seconda manche sul tracciato altoatesino una bruttissima caduta ha coinvolto Martina Peterlini. L’azzurra è rimasta a terra in diversi minuti venendo trasportata fuori dal tracciato in toboga.

Martina Peterlini è stata sottoposta a una risonanza magnetica e a una TAC presso l’ospedale di Brunico. Gli esami hanno purtroppo evidenziato la rottura del legamento crociato e del menisco mediale, oltra alla lesione del legamento collaterale del ginocchio sinistro. La sciatrice verrà operata a Bolzano, probabilmente già domani (venerdì 17 dicembre). La stagione finisce con largo anticipo.

Peterlini in rimonta: l'azzura chiude sedicesima

