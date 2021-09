La FIS ha definito il calendario della Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Ci sono alcune novità, soprattutto per quanto concerne la distribuzione delle varie specialità. Sono completamente assenti le combinate e ci sarà soltanto un parallelo (a Lech, in Austria, a metà novembre). La caccia alla Sfera di Cristallo inizierà sul ghiacciaio di Solden nel weekend del 23-24 ottobre. Da segnalare il ritorno della trasferta in Nord America, dopo l’assenza forzata dell’anno scorso a causa dell’emergenza sanitaria.

La Coppa del Mondo prevede 38 gare per sesso e la distribuzione delle specialità è decisamente equa, visto che i velocisti avranno a disposizione lo stesso numero di gare degli specialisti delle prove tecniche, come non accadeva ormai da anni. Una decisione che farà sicuramente sorridere i nostri Dominik Paris e Sofia Goggia. Per gli uomini si parla di 11 discese, 10 slalom, 8 giganti, 7 superG, 1 parallelo, 1 parallelo a squadre. Per le donne, invece, si disputeranno 9 giganti, 9 slalom, 9 discese, 9 superG, 1 parallelo, 1 parallelo a squadre. La competizione si concluderà con le Finali di Courchevel/Meribel, che termineranno il 20 marzo 2022.

Sci Alpino Stesso numero di gare tecniche e veloci: la Coppa cambia 13/05/2021 A 12:12

Sono in programma ben dieci gare in Italia: sette maschili (superG e discesa in Val Gardena il 17-18 dicembre, due giganti in Alta Badia il 19-20 dicembre, slalom a Madonna di Campiglio il 22 dicembre, discesa e superG a Bormio il 28-29 dicembre) e tre femminili (discesa e superG a Cortina d’Ampezzo il 22-23 gennaio, gigante a Kronplatz il 25 gennaio). Annunciate novità per le grandi classiche di Kitzbuehel e Wengen, dove verranno disputate due discese anziché una discesa e un supergigante. Di seguito il calendario della Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino.

Bassino la Coppa è tua! Lacrime, abbracci e festa dopo l'arrivo

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO MASCHILE 2021-2022

Domenica 24/10/21 – GS maschile Soelden (Aut)

Domenica 14/11/21 – PAR maschile Lech/Zuers (Aut)

Venerdì 26/11/21 – DH maschile Lake Louise (Can)

Sabato 27/11/21 – DH maschile Lake Louise (Can)

Domenica 28/11/21 – SG maschile Lake Louise (Can)

Venerdì 03/12/21 – SG maschile Beaver Creek (Usa)

Sabato 04/12/21 – DH maschile Beaver Creek (Usa)

Domenica 05/12/21 – SG maschile Beaver Creek (Usa)

Sabato 11/12/21 – GS maschile Val d’Isère (Fra)

Domenica 12/12/21 – SL maschile Val d’Isère (Fra)

Venerdì 17/12/21 – SG maschile Val Gardena (Ita)

Sabato 18/12/21 – DH maschile Val Gardena (Ita)

Domenica 19/12/21 – GS maschile Alta Badia (Ita)

Lunedì 20/12/21 – GS maschile Alta Badia (Ita)

Mercoledì 22/12/21 – SL maschile Madonna di Campiglio (Ita)

Martedì 28/12/21 – DH maschile Bormio (Ita)

Mercoledì 29/12/21 – SG maschile Bormio (Ita)

Mercoledì 05/01/22 – SL maschile Zagabria (Cro)

Sabato 08/01/22 – GS maschile Adelboden (Svi)

Domenica 09/01/22 – SL maschile Adelboden (Svi)

Venerdì 14/01/22 – DH maschile Wengen (Svi)

Sabato 15/01/22 – DH maschile Wengen (Svi)

Domenica 16/01/22 – SL maschile Wengen (Svi)

Venerdì 21/01/22 – DH maschile Kitzbuehel (Aut)

Sabato 22/01/22 – DH maschile Kitzbuehel (Aut)

Domenica 23/01/22 – SL maschile Kitzbuehel (Aut)

Martedì 25/01/22 – SL maschile Schladming (Aut)

Sabato 26/02/22 – SL maschile Garmisch (Ger)

Domenica 27/02/22 – SL maschile Garmisch (Ger)

Sabato 05/03/22 – DH maschile Kvitfjell (Nor)

Domenica 06/03/22 – SG maschile Kvitfjell (Nor)

Sabato 12/03/22 – GS maschile Kranjska Gora (Slo)

Domenica 13/03/22 – GS maschile Kranjska Gora (Slo)

Mercoledì 16/03/22 – DH maschile Meribel (Fra)

Giovedì 17/03/22 – SG maschile Meribel (Fra)

Venerdì 18/03/22 – Team parallel Meribel (Fra)

Sabato 19/03/22 – GS maschile Courchevel (Fra)

Domenica 20/03/22 – SL maschile Courchevel (Fra)

Ghedina da paura! La spaccata sulla Streif a 137 km/h

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE 2021-2022

Sabato 23/10/21 – GS femminile Soelden (Aut)

Sabato 13/11/21 – PAR femminile Lech/Zuers (Aut)

Sabato 20/11/21 – SL femminile Levi (Fin)

Domenica 21/11/21 – SL femminile Levi (Fin)

Sabato 27/11/21 – GS femminile Killington (Usa)

Domenica 28/11/21 – SL femminile Killington (Usa)

Venerdì 03/12/21 – DH femminile Lake Louise (Can)

Sabato 04/12/21 – DH femminile Lake Louise (Can)

Domenica 05/12/21 – SG femminile Lake Louise (Can)

Sabato 11/12/21 – SG femminile St. Moritz (Svi)

Domenica 12/12/21 – SG femminile St. Moritz (Svi)

Sabato 18/12/21 – DH femminile Val d’Isère (Fra)

Domenica 19/12/21 – SG femminile Val d’Isère (Fra)

Martedì 21/12/21 – GS femminile Courchevel (Fra)

Martedì 28/12/21 – GS femminile Lienz (Aut)

Mercoledì 29/12/21 – SL femminile Lienz (Aut)

Martedì 04/01/22 – SL femminile Zagabria (Cro)

Sabato 08/01/22 – GS femminile Maribor (Slo)

Domenica 09/01/22 – SL femminile Maribor (Slo)

Martedì 11/01/22 – SL femminile Flachau (Aut)

Sabato 15/01/22 – DH femminile Zauchensee (Aut)

Domenica 16/01/22 – SG femminile Zauchensee (Aut)

Sabato 22/01/22 – DH femminile Cortina (Ita)

Domenica 23/01/22 – SG femminile Cortina (Ita)

Martedì 25/01/22 – GS femminile Kronplatz (Ita)

Sabato 29/01/22 – DH femminile Garmisch (Ger)

Domenica 30/01/22 – SG femminile Garmisch (Ger)

Sabato 26/02/22 – DH femminile Crans Montana (Svi)

Domenica 27/02/22 – DH femminile Crans Montana (Svi)

Sabato 05/03/22 – SG femminile Lenzerheide (Svi)

Domenica 06/03/22 – GS femminile Lenzerheide (Svi)

Venerdì 11/03/22 – GS femminile Are (Sve)

Sabato 12/03/22 – SL femminile Are (Sve)

Mercoledì 16/03/22 – DH femminile Meribel (Fra)

Giovedì 17/03/22 – SG femminile Meribel (Fra)

Venerdì 18/03/22 – Team parallel Courchevel (Fra)

Sabato 19/03/22 – SL femminile Courchevel (Fra)

Domenica 20/03/22 – GS femminile Courchevel (Fra)

Sofia Goggia, sei fantastica! Le 4 vittorie in 2 minuti

Sci Alpino Hirscher si rompe una gamba in motocross: "Tornerò presto" 29/07/2021 A 12:42