Il gigante femminile di Killington, quinta prova della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021/2022 è stato cancellato a gara in corso a causa del forte vento, dopo che erano scese in pista nove atlete durante la prima manche. Al comando si trovava Tessa Worley col tempo di 49"56 davanti a Vlhova e Gut. Poi le azzurre Bassino e Brignone. È la seconda gara del weekend saltata a causa del maltempo: ieri a farne le spese è stata la discesa maschile di Lake Louise

Worley davanti, ma il gigante è cancellato

La cronaca

Killington, VT Il gigante femminile di Killington è cancellato UN' ORA FA

L'inizio della seconda prova di gigante della stagione era già stato posticipato di mezz'ora e il tracciato accorciato, ma non è stato sufficiente. Già dalla prima discesa, quella di Petra Vlhova, si era intuito che si sarebbe trattato di una gara dalle condizioni molto complesse per le atlete: un forte vento che ha reso la nevicata ancora più copiosa, scarsa visibilità e una pista brevissima che condannava chi commetteva un errore nelle prime porte. Persino la fotocellula che prende il tempo d'arrivo dell'atleta ha riscontrato problemi, con Sofia Goggia che inizialmente veniva data in testa, poi seconda a 3 centesimi, infine ad un secondo di ritardo da Worley. Non sarà contenta la francese, leader provvisoria della gara, che si vede cancellare la prova mentre era leader provvisoria, a 18 centesimi di vantaggio da Petra Vlhova e 29 da Lara Gut-Behrami.

Subito alle spalle della ticinese ecco le azzurre Marta Bassino e Federica Brignone, autrici di due buone manche nel complesso, infatti distanti rispettivamente 30 e 36 centesimi dalla leadership provvisoria. Peccato, se le condizioni avessero permesso di proseguire la gara, avremmo visto con ogni probabilità almeno cinque atlete giocarsi la vittoria finale.

E tra queste cinque, a sorpresa, non avremmo visto Mikaela Shiffrin. La statunitense ha patito più di tutte le altre le difficoltà atmosferiche e non si è sentita in fiducia di andare forte come al suo solito, chiudendo in fondo al gruppo a +1"38 da Worley. Con Sofia Goggia la fotocellula ha fatto le bizze e infine, al termine della discesa di Ramona Siebenhofer (anche lei lontana dalle migliori) e con Meta Hrovat pronta al cancelletto di partenza, si è deciso di sospendere la gara per circa un quarto d'ora prima di dichiarare ufficialmente la cancellazione. A due anni di distanza dal ritorno del circo bianco oltreoceano, il Nordamerica si fa ancora attendere...

