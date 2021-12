Sci Alpino

Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022: Nicol Delago torna in top-10, l'abbraccio con la sorella

LAKE LOUISE - Emozionante ritorno in Coppa del Mondo di Nicol Delago un anno dopo la rottura del tendine d'Achille. Ottavo posto per lei in discesa e l'abbraccio all'arrivo con la sorella Nadia, sesta.

00:02:04, 11 minuti fa