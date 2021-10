Dal tradizionale debutto sul Rettenbach di Sölden alle finali di Courchevel/Meribel del prossimo marzo, per un'altra stagione che promette spettacolo. Il calendario 2021/22 della Coppa del Mondo di sci alpino prevede quest'anno lo stesso numero di gare per gli uomini e per le donne: 37. Assenti le combinate, come nella passata stagione. In campo maschile verranno affrontate 11 discese, 7 Super G, 8 giganti, 10 slalom e un parallelo, gare spalmate in 18 località. In campo femminile sono in programma 9 discese, 9 Super G, 9 giganti, 9 slalom e un parallelo, da disputarsi in 20 località. A febbraio ci sarà un'interruzione di un mese per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali di Pechino (le cui gare non assegnano punti per la Coppa). I campioni in carica sono il francese Alexis Pinturault e la slovacca Petra Vlhova.

Calendario maschile

Sölden (AUT)

24 ottobre - gigante

Lech/Zürs (AUT)

14 novembre - parallelo

Lake Louise (CAN)

26 novembre - discesa

27 novembre - discesa

28 novembre - Super G

Beaver Creek (USA)

3 dicembre - Super G

4 dicembre - discesa

5 dicembre - Super G

Val-d'Isère (FRA)

11 dicembre - gigante

12 dicembre - slalom

Val Gardena (ITA)

17 dicembre - Super G

18 dicembre - discesa

Alta Badia (ITA)

19 dicembre - gigante

20 dicembre - gigante

Madonna di Campiglio (ITA)

22 dicembre - slalom

Bormio (ITA)

28 dicembre - discesa

29 dicembre - Super G

Zagabria (CRO)

5 gennaio - slalom

Adelboden (SUI)

8 gennaio - gigante

9 gennaio - slalom

Wengen (SUI)

14 gennaio - discesa

15 gennaio - discesa

16 gennaio - slalom

Kitzbühel (AUT)

21 gennaio - discesa

22 gennaio - discesa

23 gennaio - slalom

Schladming (AUT)

25 gennaio - slalom

Garmisch (GER)

26 febbraio - slalom

27 febbraio - slalom

Lillehammer Kvitfjell (NOR)

5 marzo - discesa

6 marzo - Super G

Kranjska Gora (SLO)

12 marzo - gigante

13 marzo - gigante

Courchevel/Méribel (FRA)

16 marzo - discesa

17 marzo - Super G

19 marzo - gigante

20 marzo - slalom

Calendario femminile

Sölden (AUT)

23 ottobre - gigante

Lech/Zürs (AUT)

13 novembre - parallelo

Levi (FIN)

20 novembre - slalom

21 novembre - slalom

Killington (USA)

27 novembre - gigante

28 novembre - slalom

Lake Louise (CAN)

3 dicembre - discesa

4 dicembre - discesa

5 dicembre - Super G

Sankt Moritz (SUI)

11 dicembre - Super G

12 dicembre - Super G

Val-d'Isère (FRA)

18 dicembre - discesa

19 dicembre - Super G

Courchevel (FRA)

21 dicembre - gigante

Lienz (AUT)

28 dicembre - gigante

29 dicembre - slalom

Zagabria (CRO)

4 gennaio - slalom

Maribor (SLO)

8 gennaio - gigante

9 gennaio - slalom

Flachau (AUT)

11 gennaio - slalom

Altenmarkt-Zauchensee (AUT)

15 gennaio - discesa

16 gennaio - Super G

Cortina (ITA)

22 gennaio - discesa

23 gennaio - Super G

Plan de Corones (ITA)

25 gennaio - gigante

Garmisch-Partenkirchen (GER)

29 gennaio - discesa

30 gennaio - Super G

Crans Montana (SUI)

26 febbraio - discesa

27 febbraio - discesa

Lenzerheide (SUI)

5 marzo - Super G

6 marzo - gigante

Åre (SWE)

11 marzo - gigante

12 marzo - slalom

Courchevel/Méribel (FRA)

16 marzo - discesa

17 marzo - Super G

19 marzo - slalom

20 marzo - gigante

