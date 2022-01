Dalla tradizionale apertura di Sölden alle finali di Courchevel/Méribel: per quanto riguarda il calendario femminile, la Coppa del Mondo di sci alpino 2021/22 si snoda in 20 diverse località e vede in programma 37 gare, offrendo la solita garanzia di spettacolo. Dopo il trionfo nella passata edizione di, chi saprà conquistare la Sfera di cristallo più ambita?e la stessa slovacca sono favorite, ma la concorrenza è alta e, tra le altre, vede in corsa per le posizioni di vertice anche la svizzera, l'austriacae le nostre