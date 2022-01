Dalla tradizionale apertura di Sölden alle finali di Courchevel/Méribel: per quanto riguarda il calendario maschile, la Coppa del Mondo di sci alpino 2021/22 si snoda in 18 diverse località e vede in programma 37 gare, offrendo la solita garanzia di spettacolo. Dopo il trionfo agognato nella passata edizione di, chi saprà conquistare la Sfera di cristallo più ambita? Il francese epartono favoriti, ma puntano a posizioni di vertice in classifica generale anchee il nostro, a caccia della miglior continuità nelle prove veloci.