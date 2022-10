Un viaggio lungo cinque mesi, quasi senza sosta. La 57ª edizione della Coppa del Mondo di sci alpino comincia sabato 22 ottobre col tradizionale gigante di Sölden (Austria) e si concluderà domenica 19 marzo con le ultime gare alle finali di Soldeu (Andorra). Sono previste 42 gare sia per gli uomini che per le donne. La stagione sarà interrotta solamente dai Mondiali di Courchevel (Francia), in programma dal 6 al 19 febbraio.

Dove seguire la Coppa del Mondo di sci alpino in TV e streaming

Tutto il meglio della stagione dello sci alpino 2022/23 verrà trasmesso in diretta su Eurosport 1 e 2, Eurosport Player e Discovery+ ( scopri l'offerta ). Le gare maschili saranno commentate da Zoran Filičić e Silvano Varettoni, mentre le gare femminili saranno commentate da Gianmario Bonzi, Daniela Merighetti e Camilla Alfieri. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211) avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2. Inoltre, potrete trovare gli highlights, le dirette scritte, i momenti salienti delle gare, news, approfondimenti sul nostro sito Eurosport.it. Potrete rivivere tutti i momenti più spettacolari anche sui nostri social Fabeook, Instagram, Twitter e TikTok.

I favoriti

In campo maschile, il favorito numero 1 è Marco Odermatt. Lo svizzero è campione uscente e ha tutto per provare a ripetersi, ma dovrà guardarsi le spalle soprattutto dai norvegesi Aleksander Aamodt Kilde ed Henrik Kristoffersen e dal francese Alexis Pinturault. L'Italia punta sulla potenza di Dominik Paris in discesa e Super G, oltre che sull'esplosione di Alex Vinatzer in slalom e sulla continuità ad alto livello di Luca De Aliprandini in gigante. Tra le donne, tutte a caccia della quattro volte regina di Coppa Mikaela Shiffrin. La statunitense dovrà guardarsi dalla slovacca Petra Vlhova, dalle svizzere Lara Gut-Behrami e Michelle Gisin, dalla norvegese Ragnhild Mowinckel. Ma l'Italia è messa bene, con Federica Brignone e Sofia Goggia papabili candidate al podio assoluto e atlete come Marta Bassino, le sorelle Nadia e Nicol Delago ed Elena Curtoni in grado di ottenere podi e vittorie.

L'albo d'oro recente

Stagione Uomini Donne 2021/22 M. ODERMATT (SUI) M. SHIFFRIN (USA) 2020/21 A. PINTURAULT (FRA) P. VLHOVA (SVK) 2019/20 A. KILDE (NOR) F. BRIGNONE (ITA) 2018/19 M. HIRSCHER (AUT) M. SHIFFRIN (USA) 2017/18 M. HIRSCHER (AUT) M. SHIFFRIN (USA) 2016/17 M. HIRSCHER (AUT) M. SHIFFRIN (USA) 2015/16 M. HIRSCHER (AUT) L. GUT (SUI) 2014/15 M. HIRSCHER (AUT) A. FENNINGER (AUT) 2013/14 M. HIRSCHER (AUT) A. FENNINGER (AUT) 2012/13 M. HIRSCHER (AUT) T. MAZE (SLO) 2011/12 M. HIRSCHER (AUT) L. VONN (USA) 2010/11 I. KOSTELIC (CRO) M. RIESCH (GER)

