Lo sci alpino femminile ritrova la sua stella più luminosa.è risultata negativa al test per il Covid-19 e può tornare in gara dopo aver saltato le prove tecniche di Lienz negli ultimi giorni di dicembre. Lo ha confermato lei stessa con un post social. La campionessa statunitense è inserita nella startlist dello, in programma martedì 4 gennaio, dove rilancerà la sfida a Petra Vlhova e tutte le altre. Va detto che in questi giorni non si è allenata, ma che non ha neanche avuto sintomi debilitanti. Shiffrin è sempre in testa alla Coppa del Mondo generale e sulle nevi croate ha già vinto quattro volte in passato.