Profeta in patria. Nella tappa di Coppa del Mondo più celebre possibile, l'Austria batte un colpo e si prende il successo nel Super G di Kitzbühel grazie a un ritrovato Vincent Kriechmayr. Il nativo di Gramastetten aveva faticato nelle discese sulla Streif, nonostante le faville in prova, ma torna ad essere il migliore nella disciplina in cui può mettere in mostra tutta la sua tecnica meravigliosa. Una prova non sempre pulita, perfettibile, ma lui è impeccabile nei tratti più tecnici di un tracciato infido e tanto basta. Basta per avere la meglio di un Marco Odermatt sorprendente domenica e all'attacco in Super G. Sul podio, come in entrambe le discese, c'è ancora Matthias Mayer: vincere da queste parti è unico, ma anche secondo-terzo-secondo non è male.