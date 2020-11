Il Circo bianco torna in scena nel weekend del 21-22 novembre : in programma due slalom femminili validi per la Coppa del Mondo . Sulla cosiddetta “Back Levi”, in Finlandia, i rapid gates saranno protagonisti e l’Italia vorrà farsi trovar pronta dopo lo strepitoso esordio sulle nevi di Soelden (Austria), dove Marta Bassino e Federica Brignone si sono classificate in prima e seconda posizione, dando ancora una volta dimostrazione di come ormai siano un riferimento nella specialità delle porte larghe.

Le due si cimenteranno anche in slalom, con la voglia di far bene, pur consapevoli di avere obiettivi un po’ meno ambiziosi, ma in chiave classifica generale conquistare dei punti farà sempre comodo. Oltre alla magica coppia del Bel Paese, da considerare ai nastri di partenza Irene Curtoni (alla nona presenza finlandese), Lara Della Mea, Martina Peterlini (in questi giorni in pista in Val Senales dopo un stop di dieci giorni dovuti ad una protrusione discale, come riferisce il sito della FISI) e Marta Rossetti. Il gruppo è completato dall’esordiente Serena Viviani, che nei giorni passati ha partecipato ai due slalom FIS di Solda, dove è giunta quinta nella prima circostanza e poi si è ritirata nella seconda.