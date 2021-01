Una notizia tremenda scuote il mondo dello sci azzurro. Arriva da Garmisch e riguarda Sofia Goggia, che avrebbe dovuto gareggiare nel Super G sulla Kandahar. Dopo il posticipo al lunedì della prova a causa della nebbia, la bergamasca sarebbe caduta mentre scendeva a valle su una pista turistica, insieme alle colleghe. Non si conoscono ancora le sue condizioni fisiche, ma l'atleta sarebbe stata portata via in barella. Si attendono conferme in merito da parte della FISI. Inutile dire un infortunio sarebbe un colpo devastante, a poco più di una settimana da Mondiali di Cortina.