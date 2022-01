Sci Alpino

Sci alpino, Elena Curtoni: "Super G la mia gara, da tanto rincorrevo la vittoria. A Pechino vado da protagonista"

PECHINO 2022 - Nell'ottava puntata di "Poligono 360", Dario Puppo e Massimiliano Ambesi ospitano Elena Curtoni. La sciatrice azzurra parla del successo in Super G a Cortina e del suo amore per questa disciplina, ma anche delle imminenti Olimpiadi di Pechino e delle sue ambizioni sia per la rassegna a cinque cerchi che per il finale di stagione. E poi il commento sull'infortunio di Sofia Goggia.

