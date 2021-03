Emanuele Buzzi vince il titolo di superG ai Campionati Italiani 2021 di sci alpino in corso di svolgimento a Santa Caterina Valfurva. Sulla pista intitolata a Deborah Compagnoni il ventiseienne di San Candido ha chiuso la sua prova con il tempo di 1:07.93 precedendo di 26 centesimi Christof Innerhofer, mentre completa il podio Matteo Marsaglia, staccato di 34 centesimi.

Paris è 4° a 85 centesimi da Buzzi

Non va oltre la quarta posizione Dominik Paris. Dopo il titolo di ieri in discesa, l’altoatesino si è fermato a 85 centesimi da Buzzi, quindi in quinta posizione troviamo Pietro Zazzi a 1.08, con Federico Paini sesto a 1.57. Settima posizione per Giovanni Franzoni a 1.65, ottava per Matteo Bendotti a 1.82, nona per Giacomo Dalmasso a 1.88, e decima per Matteo Pradal a 1.93. Undicesimo Matteo Pradal a 1.93 davanti a Luca Taranzano a 1.96 e Benjamin Jacques Alliod tredicesimo a 1.97. Non hanno concluso la gara, tra gli altri, Nicolò Molteni e Federico Simoni. A questo punto non rimane che la seconda parte della giornata: lo slalom della combinata che andrà a consegnare l’ultimo titolo degli Assoluti 2021.

